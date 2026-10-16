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Numan Kurtulmuş Rum temsilcisinin asılsız iddialarına tek tek cevap verdi: Kıyamete kadar Kıbrıs’ta olacağız
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17:21, 16/10/2026, Cuma

Numan Kurtulmuş Rum temsilcisinin asılsız iddialarına tek tek cevap verdi: Kıyamete kadar Kıbrıs’ta olacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'da düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou'nun Kıbrıs'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Kıbrıs meselesinin tarihine ilişkin 1960, 1963 ve 1974 yıllarına dikkat çeken Kurtulmuş, “Türk tarafını yok sayarak Kıbrıs'ta hiçbir çözüm olamaz. Kıyamete kadar Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası'nda eşit yurttaşlar olarak yaşamaya devam edeceklerdir” dedi.

UMLARIN İDDİALARINA TARİHİ TARİHLERLE YANIT VERDİ

İtalya'nın başkenti Roma'da, İtalya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda söz alan Kurtulmuş, kendisinden sonra konuşan Demetriou'nun Kıbrıs'a ilişkin ifadelerine yanıt verdi. Kıbrıs'ta yaşananları değerlendirirken üç önemli tarihe işaret eden Kurtulmuş, 1960'ta Türk ve Rum toplumlarının ortaklığı temelinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni hatırlattı. O dönemde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlük haklarına sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, ortaklık düzeninin uzun süre korunamadığını ifade etti.

‘1963'TE MEŞRU HÜKÜMET ORTADAN KALDIRILDI’

Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelerin doğru anlaşılması için 1963 yılının önemine dikkat çeken Kurtulmuş, Yunanistan'daki cuntacılar ve Enosis yanlısı Rum güçlerinin girişimleri sonucunda ortak hükümetin ortadan kaldırıldığını savundu. Kurtulmuş,
“Eğer Kıbrıs'ta bir istiladan ya da bir ihtilalden bahsediyorsak bu Türk tarafının istilası değil, maalesef darbeci Yunanlıların ve Enosis yanlısı Rumların teşebbüsüyle ortadan kaldırılan mevcut meşru hükümete karşı yapılan darbedir”
 ifadelerini kullandı.

‘1974 HAREKATI GARANTÖRLÜK SORUMLULUĞUNUN SONUCUYDU’

1963 ile 1974 yılları arasında Türkiye'nin Kıbrıs'ta yaşananları uluslararası toplantılarda gündeme taşıdığını ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için çaba gösterdiğini belirten Kurtulmuş, bu süreçte Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar yaşandığını söyledi.

1974'e kadar çok sayıda köyde katliamlar gerçekleştirildiğini, kadınların, çocukların ve gençlerin hayatını kaybettiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekqtı'nı garantörlük hakkından doğan sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirdiğini kaydetti.

Harekatın ardından adada her iki tarafın da barış içinde yaşayabileceği bir ortamın sağlandığını savunan Kurtulmuş, Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılamayacağını vurguladı.

‘TÜRK TARAFINI YOK SAYARAK ÇÖZÜM OLAMAZ’

Kıbrıs'ta hem Türklerin hem de Rumların tarih boyunca var olan iki halk olduğunu belirten Kurtulmuş, çözüm sürecinde iki tarafın da eşit şekilde dikkate alınması gerektiğini söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Kıbrıs'ta Rumlar da Türkler de tarihten beri var olan iki halktır. Türk tarafını yok sayarak Kıbrıs'ta hiçbir çözüm olamaz. Kıyamete kadar Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası'nda eşit yurttaşlar olarak yaşamaya devam edeceklerdir” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Başlıklar :Numan KurtulmuşKıbrısAvrupa Parlamento Başkanları Konferansı
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