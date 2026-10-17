T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı yenilenecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'ün ulaşım tarihinde ve kent kültüründe önemli yere sahip T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, hattın Kilise ile Moda İlkokulu istasyonları arasındaki yaklaşık 570 metrelik bölümünde, alt betonun kırılması da dahil kapsamlı hat revizyonu yapılacak.

Çalışmalarla mevcut hat altyapısının yenilenmesi ve yolculuk konforunun artırılması amaçlanıyor.

Çalışmalar devam ederken tramvay seferlerine geçici olarak ara verilecek.

İETT'nin Adalar'da hizmet veren elektrikli araçları çalışmalar boyunca Kadıköy-Moda güzergahında yolculara hizmet verecek. Elektrikli araçlar, Kadıköy İDO'dan başlayarak Damga Sokak istasyonuna kadar sefer yapacak. Bu araçlar, Bahariye istasyonundan sonra Sakızgülü Sokak ve Moda Caddesi üzerinden devam ederek, Rızapaşa istasyonunda yeniden T3 güzergahına bağlanacak.

Alternatif güzergah nedeniyle Kilise, Moda İlkokulu ve Moda istasyonlarında hizmet verilemeyecek.

Gündem

İstanbul çöktü: 84 yılın en yoğun yağışı

Gündem

Sağanak sonrası Yenibosna Metro İstasyonu çatılardan su aldı

Gündem

İstanbul'da selin bilançosu ağır oldu: Metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü

Gündem

İstanbul'da aksayan bazı tramvay ve metro seferleri yeniden başladı

Gündem

İstanbul'da metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış: Rekor sağanağın vurduğu megakentte acı haber

Gündem

İstanbul’u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı