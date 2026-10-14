İstanbul’u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Şişli'de sağanak nedeniyle kanalizasyon taştı: Cadde göle döndü

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, Şişli ilçesinde günlük yaşamı felç etti. İlçenin en yoğun arterlerinden biri olan Kadırgalar Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle ana kanalizasyon hattı taştı. Taşan lağım ve yağmur suları yolu kısa sürede adeta göle çevirirken, seyir halindeki onlarca araç yükselen suların içinde mahsur kaldı. Tekerlek boyunu aşan su birikintisi nedeniyle motorları stop eden araç sürücüleri araçlarında kapalı kalırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi.