İstanbul'da aksayan bazı tramvay ve metro seferleri yeniden başladı
08:00, 15/10/2026, Perşembe
AA
T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'ndaki seferler normale döndü.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle aksayan bazı metro ve tramvay hatlarındaki seferler yağışın azalmasıyla yeniden yapılmaya başlandı.
Kentte dün etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle bazı metro ve tramvay hatlarında seferler kısmen yapılamadı.
Aksayan seferler bu sabah yeniden başladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'ndaki seferlerin normale döndüğü kaydedildi.
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