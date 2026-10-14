Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış: Rekor sağanağın vurduğu megakentte acı haber

İstanbul'da metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış: Rekor sağanağın vurduğu megakentte acı haber

20:58, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 07:21, 15/10/2026, Perşembe
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İstanbul'da metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış: Rekor sağanağın vurduğu megakentte acı haber
İstanbul genelinde sağanak nedeniyle 2 bin 518 ihbar kaydedildi.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanak nedeniyle 14 Ekim’de saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2 bin 518 ihbar ulaştığını açıkladı. İhbarların bin 277’sinin su baskını, 808’inin konut, 280’inin ise iş yeri kaynaklı olduğu bildirildi. Yağışın etkilerine müdahale etmek için 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi görevlendirildi. Öte yandan Beykoz-Ömerli'de metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştü. Felaketten acı haber de geldi. Balat Mahallesi'nde Çukur Bostan Parkı'nda su birikintisinden geçmek isteyen 14 yaşındaki bir erkek çocuğu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İşte İstanbul'daki sağanak felaketinden dakika dakika yaşananlar:
01.32:
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Ayazağa'da meydana gelen selde 1 kişi boğularak hayatını kaybetti. Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (34) ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı.

Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı. S.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

23.47:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
: "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre, 14-16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir.

Özellikle Marmara Bölgemizde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.

Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir’den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yarın yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de olası müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık."

23.25:
 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanmıştır. İstanbul Havalimanı’na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir."
23.00:
 AKOM: Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı. Sağanak yağış 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaştı.
22.47:
 İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
21.49:
 Fatih'e bağlı Balat Mahallesi'nde bulunan Çukur Bostan Parkı'nda su birikintisinden geçmek isteyen 14 yaşındaki bir erkek çocuğu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Çocuğun ayakkabıları ıslanmasın diye eline aldığı ve su birikintisine bastığı sırada akıma kapılarak ağır yaralandığı; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.


21.47:
 Şile Otoyolu'nda yağış nedeniyle oluşan su birikintisi kazaya neden oldu.
21.46:
 İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor.
21.36:
 Nişantaşı Üniversitesi'nin Kağıthane Kampüsü'nde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarılıyor.


21.30:
 İstanbul Valisi Davut Gül: "Yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olması bekleniyor. Yağış süresince il genelinde dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz."
21.23:
 Sarıyer'de AVM'ler tahliye ediliyor.
21.14:
 Kuzey Marmara Otoyolu'nda Riva istikametinde toprak kayması nedeniyle trafik tek şeritte kademeli olarak ilerliyor.


21.11:
 Küçükçekmece'de Ayamama Deresi'nin debisi yükseldi, taşma seviyesine geldi; bölgeden uzaklaşılması yönünde çağrılar yapılıyor.
21.10:
 Kayaşehir metrosu hizmete kapatıldı, su tahliyesi yapılana kadar geçişlere izin verilmiyor.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanak nedeniyle AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştığını, olumsuzluklara müdahale için 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesinin görev yaptığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ihbarlarla ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların, 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale ettiği belirtildi.



Valilik açıklamasında, "14 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00-20.00 arasında, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaşmış olup, ihbarlar ilgili müdahale ekiplerine yönlendirilmiştir. Kayıtlarda, 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış

Yağış miktarlarına ilişkin verilere de yer verilen açıklamada, metrekareye Beykoz-Ömerli'de 193,84, Sarıyer-İTÜ Maslak'ta 124,72, Arnavutköy'de 125,9, Çatalca'da 75,2, Kartal'da 14,3 ve Bakırköy'de 6,8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle kentte kapalı yol bulunmadığı, havalimanlarındaki pistlerin açık olduğu ve iptal edilen seferin olmadığı bildirildi.

Ekiplerin olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kentte çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla, bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kararının kapsamı dışında tutulduğu kaydedildi.

Toplu taşıma saatleri uzatıldı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Ü. Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Ataköy-Olimpiyat, T1 Kabataş-Bağcılar; T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy; F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi, Hisarüstü-Aşiyan hatlarının sefer saatleri 02.00'a kadar uzatıldı.

Sarıyer’de sel İETT otobüsünü sürükledi: Yolcular otobüsün çatısına çıkarak kurtarılmayı bekledi
Gündem
Sarıyer’de sel İETT otobüsünü sürükledi: Yolcular otobüsün çatısına çıkarak kurtarılmayı bekledi
İstanbul’da sağanak ulaşımı kilitledi: Duraklarda yoğunluk
Gündem
İstanbul’da sağanak ulaşımı kilitledi: Duraklarda yoğunluk
İstanbul Valisi Gül’den kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
Gündem
İstanbul Valisi Gül’den kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

Başlıklar :İstanbul ValiliğisağanakAFADMeteoroloji Genel Müdürlüğü
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026