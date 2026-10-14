İstanbul'da metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış: Rekor sağanağın vurduğu megakentte acı haber

İşte İstanbul'daki sağanak felaketinden dakika dakika yaşananlar:

01.32: İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Ayazağa'da meydana gelen selde 1 kişi boğularak hayatını kaybetti. Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y. (34) ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı.

Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı. S.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

23.47: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi : "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre, 14-16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir.

Özellikle Marmara Bölgemizde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.

Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir’den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yarın yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de olası müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık."

23.25: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanmıştır. İstanbul Havalimanı’na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir."

23.00: AKOM: Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aştı. Sağanak yağış 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaştı.

22.47: İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

21.49: Fatih'e bağlı Balat Mahallesi'nde bulunan Çukur Bostan Parkı'nda su birikintisinden geçmek isteyen 14 yaşındaki bir erkek çocuğu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Çocuğun ayakkabıları ıslanmasın diye eline aldığı ve su birikintisine bastığı sırada akıma kapılarak ağır yaralandığı; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

21.47: Şile Otoyolu'nda yağış nedeniyle oluşan su birikintisi kazaya neden oldu.

21.46: İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor.

21.36: Nişantaşı Üniversitesi'nin Kağıthane Kampüsü'nde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarılıyor.

21.30: İstanbul Valisi Davut Gül: "Yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olması bekleniyor. Yağış süresince il genelinde dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz."

21.23: Sarıyer'de AVM'ler tahliye ediliyor.

21.14: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Riva istikametinde toprak kayması nedeniyle trafik tek şeritte kademeli olarak ilerliyor.

21.11: Küçükçekmece'de Ayamama Deresi'nin debisi yükseldi, taşma seviyesine geldi; bölgeden uzaklaşılması yönünde çağrılar yapılıyor.

21.10: Kayaşehir metrosu hizmete kapatıldı, su tahliyesi yapılana kadar geçişlere izin verilmiyor.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanak nedeniyle AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştığını, olumsuzluklara müdahale için 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesinin görev yaptığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ihbarlarla ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların, 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale ettiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, "14 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00-20.00 arasında, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaşmış olup, ihbarlar ilgili müdahale ekiplerine yönlendirilmiştir. Kayıtlarda, 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış

Yağış miktarlarına ilişkin verilere de yer verilen açıklamada, metrekareye Beykoz-Ömerli'de 193,84, Sarıyer-İTÜ Maslak'ta 124,72, Arnavutköy'de 125,9, Çatalca'da 75,2, Kartal'da 14,3 ve Bakırköy'de 6,8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle kentte kapalı yol bulunmadığı, havalimanlarındaki pistlerin açık olduğu ve iptal edilen seferin olmadığı bildirildi.

Ekiplerin olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kentte çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla, bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kararının kapsamı dışında tutulduğu kaydedildi.

Toplu taşıma saatleri uzatıldı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Ü. Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Ataköy-Olimpiyat, T1 Kabataş-Bağcılar; T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy; F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi, Hisarüstü-Aşiyan hatlarının sefer saatleri 02.00'a kadar uzatıldı.

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