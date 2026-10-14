İstanbul'da metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış: Rekor sağanağın vurduğu megakentte acı haber
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanak nedeniyle 14 Ekim’de saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2 bin 518 ihbar ulaştığını açıkladı. İhbarların bin 277’sinin su baskını, 808’inin konut, 280’inin ise iş yeri kaynaklı olduğu bildirildi. Yağışın etkilerine müdahale etmek için 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi görevlendirildi. Öte yandan Beykoz-Ömerli'de metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştü. Felaketten acı haber de geldi. Balat Mahallesi'nde Çukur Bostan Parkı'nda su birikintisinden geçmek isteyen 14 yaşındaki bir erkek çocuğu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı. S.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Özellikle Marmara Bölgemizde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir.
Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir’den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yarın yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de olası müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık."
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanak nedeniyle AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2 bin 518 ihbar ulaştığını, olumsuzluklara müdahale için 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesinin görev yaptığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturulduğu kaydedildi.
Açıklamada, ihbarlarla ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların, 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale ettiği belirtildi.
Valilik açıklamasında, "14 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00-20.00 arasında, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaşmış olup, ihbarlar ilgili müdahale ekiplerine yönlendirilmiştir. Kayıtlarda, 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış
Yağış miktarlarına ilişkin verilere de yer verilen açıklamada, metrekareye Beykoz-Ömerli'de 193,84, Sarıyer-İTÜ Maslak'ta 124,72, Arnavutköy'de 125,9, Çatalca'da 75,2, Kartal'da 14,3 ve Bakırköy'de 6,8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
Açıklamada, yağış nedeniyle kentte kapalı yol bulunmadığı, havalimanlarındaki pistlerin açık olduğu ve iptal edilen seferin olmadığı bildirildi.
Ekiplerin olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.
Açıklamada, kentte çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla, bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kararının kapsamı dışında tutulduğu kaydedildi.
Toplu taşıma saatleri uzatıldı
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Ü. Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Ataköy-Olimpiyat, T1 Kabataş-Bağcılar; T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy; F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi, Hisarüstü-Aşiyan hatlarının sefer saatleri 02.00'a kadar uzatıldı.