İstanbul’da sağanak ulaşımı kilitledi: Duraklarda yoğunluk
20:20, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
Zincirlikuyu metrobüs durağında vatandaşlar araçlara binmek için sıra bekledi.
İstanbul genelinde etkili olan şiddetli sağanak, trafikte aksamalara ve toplu taşıma duraklarında yoğunluğa neden oldu. Metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yolcu kalabalığı oluşurken, özellikle aktarma merkezlerinde vatandaşlar araçlara binebilmek için sıra bekledi.
İstanbul’da etkili olan şiddetli yağmur sonrası trafik kilitlenirken, toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı.
Vatandaşlar toplu taşıma için sıra bekliyor
İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle trafik kilitlenirken, toplu taşıma duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu oluşurken, özellikle Zincirlikuyu, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk olduğu görüldü. Duraklarda vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için sıra bekliyor.
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