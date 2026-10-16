İstanbul çöktü: 84 yılın en yoğun yağışı

İstanbul afeti yaşadı. Metrekareye 261 kilo yağışın düştüğü kent, 1942'den bu yana 84 yılın en yoğun yağışını aldı. Sarıyer, Kağıthane, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan başta olmak üzere birçok ilçede istinat duvarları ve yollar çöktü, alt geçitler sular altında kaldı, araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı. Camiler, evler, iş yerleri, okul, hastane ve spor salonları ile AVM ve metroları su bastı, ağaçlar devrildi. Kağıthane’de tarihi Sadabad Camii suya gömüldü. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin Çayırbaşı yerleşkesi ve Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde su baskını yaşandı. Kartal’da TEM bağlantı yolu, selin sürüklediği toprakla kısmen kapandı. Ortaköy’de Portakal Yokuşu'nda istinat duvarı çöktü. Toprak ve beton parçalarının savrulduğu cadde trafiğe kapatıldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı’nın bazı bölümleri ile Üsküdar’da Mimar Sinan Çarşısı’ndaki sahafları yine su bastı.

58 BİN PERSONEL SAHADA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 bin 588 ihbar alındığını, bunların 8 bin 815'inin İstanbul'da gerçekleştiğini bildirerek, “İstanbul'da halen 8 bin 597'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personel, 2 bin 288 araç ve 14 bot sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Ülke genelinde ise toplam 58 bin 85 personelimiz, 6 bin 574 aracımız ve 20 botumuz teyakkuz halindedir" dedi. Çiftçi akşam yaptığı açıklamada da İstanbul'da mahsur kalan 3 bin 55 kişinin kurtarıldığını ve barınma talebi olanların kamu misafirhanelerine yerleştirildiğini söyledi.

KURUM: HIZLICA HASAR TESPİTİ

İstanbul’da dün akşam Çevre Bakanı Murat Kurum başkanlığında, Afet Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Kurum, afetin bilançosunu paylaşarak şunları kaydetti: “Bir günde İstanbul’da barajlarda doluluk oranı yüzde 7 oldu. 48 toprak kayması vakası, 53 istinat duvarı, 9 bin 755 ihbar geldi. 7 bin 800 anında müdahale ettiler. Hızlı bir şekilde hasar tespite girdik. 9 bin civarında su baskını var. Cumartesi günü en geç, su baskınındaki tüm hasarı gidermeyi düşünüyoruz. 300 iş yeri, 200 araç hasarı var.”

ZARARLAR KARŞILANACAK

İstanbul Valisi Davut Gül, okulların bugün içinde tatil olduğunu belirterek pazartesi eğitim-öğretim görülebilecek şekilde hazırlandığını söyledi. Valilik açıklamasında da "Tüm zararların pazartesi gününe kadar tespit edilmesi ve zararların nasıl karşılanacağına ilişkin somut bir açıklama yapılması hedefleniyor" denildi.

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