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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

13:443/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
IHA
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Erzurum'da 30 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Erzurum'da 30 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 30 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesinde tütün köpeği Zahir'in de katkılarıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; 30 kilogram kaçak tütün, 5 bin 225 adet sigara kağıdı ve 10 bin adet dolu makaron ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapılırken, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların, vatandaşlardan alınan güçle aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

#erzurum
#Kaçak tütün
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