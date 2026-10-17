Kayakseverlerin gözde yerine yılın ilk karı düştü

Kış sporları ve doğa turizminin Türkiye'deki kalbi Uludağ, mevsimin ilk kar yağışıyla renklendi.

Oteller bölgesi ve pistlerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kış tatili planı yapan kayakseverleri heyecanlandırdı. Zirvedeki doğal güzellikler beyaz örtüyle kaplandı.

HAVA SICAKLIĞI GECE 0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Uludağ’da gündüz hava sıcaklığı 4 derece civarında ölçüldü. Yağışın devam etmesiyle birlikte gece saatlerinde dondurucu soğuğun etkili olacağı, sıcaklıkların 0 ila 1 dereceye kadar gerileyeceği ve kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

KAYAK SEZONU İÇİN ARALIK AYI İŞARET EDİLDİ

Bünyesinde 8 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel barındıran Uludağ’da, yeni sezon hazırlıkları da hız kazandı. Yetkililer, yağan karın ardından tesislerin bakım ve hazırlık süreçlerini tamamlayarak kayak sezonunu Aralık ayı itibarıyla açmayı öngördüklerini belirtti.

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