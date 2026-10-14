Türkiye'de bir ilk: Bursa’nın 'Afet Anayasası' imzalandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin afetlere karşı hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi’ni 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü’nde imzaladı. “Bursa’nın Afet Anayasası” olarak nitelendirilen belge, afet sonrasında müdahaleden önce riskleri belirlemeyi ve zararları azaltmayı esas alan bir yönetim anlayışını ortaya koyuyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’nın başkanlığında, akademisyen ve yerel yöneticilerin katılımıyla duyurulan beyanname, şehir planlamasından kentsel dönüşüme, ulaşım ve altyapı yatırımlarından sosyal hizmetlere kadar belediyenin farklı çalışma alanlarında afet güvenliğinin dikkate alınmasını öngörüyor.

Afet güvenliği, tüm yatırımların parçası olacak

Beyannamenin temel yaklaşımı, afet risklerinin yalnızca afet yönetimi birimlerinin sorumluluğunda görülmemesi ve kentin bütün planlama ve yatırım süreçlerine dahil edilmesi. Bu kapsamda yeni yolların, köprülerin, kamu binalarının, parkların ve altyapı sistemlerinin yalnızca günlük ihtiyaçlara göre değil, afet sırasında ve sonrasında üstlenecekleri işlevler açısından da değerlendirilmesi hedefleniyor.

Yolların kritik bölgelere erişimi sürdürmesi, köprülerin afet sonrasında ulaşımın devamlılığına katkı sağlaması, kamu binalarının hizmet verebilmesi ve parkların gerektiğinde toplanma, geçici barınma ve lojistik ihtiyaçları karşılayabilmesi bu yaklaşımın öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

İmar ve planlama kararlarında zeminin ve afet risklerinin dikkate alınması, altyapının ise afet sonrasında mümkün olan en kısa sürede yeniden işler hale gelebilmesi amaçlanıyor.

JICA çalışmaları bilimsel altyapıyı oluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile yürütülen çalışmalar kapsamında kentin teknik, fiziksel ve sosyal açıdan hassas noktalarının bilimsel yöntemlerle ele alındığını bildirdi.

Hazırlanan beyannameyle bu çalışmalardan elde edilen bilgi ve analizlerin somut, ölçülebilir ve sürdürülebilir hedeflere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Belge, risklerin belirlenmesinin yanı sıra bu risklerin azaltılmasına yönelik uygulamaların ve yatırım önceliklerinin oluşturulmasına da çerçeve sunuyor.

Deprem güvenliğinden iklim risklerine geniş kapsam

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan beyannamede, afet risklerini gözeten kentsel planlama ve depreme dirençli yapılaşmanın yanı sıra köprü, ulaşım ve altyapı güvenliğine yönelik taahhütler yer alıyor. Yapı denetiminde şeffaflık ve teknik güvencenin güçlendirilmesi, akıllı şehir uygulamaları ve kent bilgi sistemlerinden yararlanılması da belgenin öncelikleri arasında bulunuyor.

Beyanname, iklim değişikliği ve çoklu afet risklerini de kapsıyor. Afet eğitimleri ve tatbikatların yaygınlaştırılması, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve özel gereksinimli bireyler ile diğer kırılgan grupların afetlere karşı korunmasına yönelik çalışmalar da öngörülen başlıklar arasında yer alıyor.

“Dirençlilik evde başlar”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, afetlere hazırlığın yalnızca kriz anında müdahaleyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, risklerin önceden tespit edilmesi ve zararları azaltacak önlemlerin zamanında alınmasının önemine dikkat çekti.

Biba, beyannamenin belediyenin görev ve yetki alanları içerisinde uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir taahhütler ortaya koyduğunu ifade etti. Afetlere karşı hazırlığın ailelerden ve mahallelerden başlayarak bütün kente yayılması gerektiğini vurgulayan Biba, kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin önemini dile getirdi.

"Yatırımların afet sonrasında da işlevini sürdürmesi gerekiyor"

Beyannamenin yalnızca teknik bir belge olarak kalmaması, belediyenin yatırım ve planlama kararlarına yön vermesi hedefleniyor. Şahin Biba, afet güvenliğinin günlük belediyecilik hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini belirterek, yatırımların afet koşullarında üstleneceği işlevlerin de hesaba katılacağını ifade etti.

Biba, yeni yol projelerinde kritik bölgelere erişimin, köprülerde afet sonrasında ulaşımın devamlılığının, kamu binalarında hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesinin ve parkların toplanma ile geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin dikkate alınacağını söyledi. İmar kararlarında zemin ve risk analizlerinin, altyapı yatırımlarında ise sistemlerin afet sonrasında yeniden işler hale gelme süresinin önem taşıyacağını vurguladı.

Biba, afetlere hazırlığın belediyenin belirli birimlerinin sorumluluğuyla sınırlı tutulmayacağını, planlamadan yatırıma ve denetime kadar bütün süreçlerde gözetilmesinin amaçlandığını belirtti. Bursa’nın 17 ilçesiyle birlikte güçlenmesi gerektiğine işaret eden Biba, kurumlar, üniversiteler, meslek odaları, sanayi kuruluşları ve sivil toplumun katkısının önemine dikkat çekti.

Hedef, afet öncesinde riskleri azaltan bir Bursa

Beyannameyle Bursa’da afet güvenliğinin geçici bir çalışma başlığı olmaktan çıkarılarak kurumsal bir yönetim standardına dönüştürülmesi hedeflendiğini anlatan Başkan Vekili Biba, "Dirençli şehirler tesadüfen oluşmaz. Bilgiyle, bilimle, planlamayla, kararlılıkla ve birlikte hareket ederek oluşturulur. Bizim hedefimiz, afet olduğunda ne yapacağını bilen bir Bursa’dan daha fazlasıdır. Biz; afet olmadan önce risklerini bilen, risklerini azaltan, yatırımlarını buna göre planlayan, hizmetlerini kesintisiz sürdürebilen ve her koşulda yaşamaya devam edebilen bir Bursa istiyoruz. Bunun için bugün, Bursa’nın geleceğine verilmiş ortak bir söz ortaya koyuyoruz. Bu sözün adı: Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi. Beyannamemizin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından, Başkan Vekili Biba, Bursa'nın Afet Anayasası olarak kabul edilen Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesi'ni imzaladı.