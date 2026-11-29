Eşinin tehditleri nedeniyle çocuklarıyla birlikte başka bir eve sığınan kadın, zor anlar yaşadı.
İkametini değiştirdi, sığındığı evde de rahat bırakılmadı
Yaşadığı tehditler nedeniyle güvenlik endişesi taşıyan kadın, ikametini kız kardeşinin yanına aldırarak ablası ve eniştesinin evine sığındı. Ancak iddiaya göre şahıs, kadının sığındığı bu eve de gelerek saldırgan tavırlarını sürdürdü.
15 Temmuz’dan bu yana çekişmeli boşanma davası yürüttüğünü anlatan mağdur kadın, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşinin kendisini ve ailesini rahatsız etmeye devam ettiğini söyledi. Yaşadığı korku nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını belirten kadın, artık kendisini güvende hissetmediğini ifade ederek yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olayın ardından uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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