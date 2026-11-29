Bursa’da boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı siteye gelen şahıs, elindeki satırla saldırmak istedi. Korku içinde eve sığınan kadının ardından evin camına satır fırlatan şahıs, camı tuzla buz etti. Kadının büyük korku yaşadığı ve camın parçalandığı anlar kameraya anbean yansıdı.
Eşine ölüm tehditleri savurduğu öne sürülen şahıs, elindeki satırla kadına saldırmak istedi. Korkuya kapılan kadın eve sığınırken, şahıs bu kez evin penceresine satır fırlattı. Cama isabet eden satır evin içine düşerken, şans eseri kimseye bir zarar gelmedi.
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