Maaşlarını ödemediği işçilere tehdit savurdu: Bakanlık harekete geçti

Bursa'da faaliyet gösteren bir tekstil firmasının sahibi Ü.B., aylardır ücretlerini alamadıklarını belirterek eylem yapan işçilere yönelik hakaret ve tehdit içeren bir video paylaştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, firma hakkında inceleme yapmak üzere İş Başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.