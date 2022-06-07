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İSTANBUL

Kadıköy'de satırlı dehşet: Saldırgana çevredekiler müdahale etti

Kadıköy'de elinde satırla yoldan geçenlere tehditler savuran kişiye çevredekiler müdahale etti.

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Haber Merkezi DHA
Kadıköyde satırlı dehşet: Saldırgana çevredekiler müdahale etti
Yücesan'a yardıma gelenler saldırganı yere yatırarak elindeki satırı aldı.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi'nde meydana geldi. Elinde satır olan bir kişi, çevredekilere tehditler savurduktan sonra yoldan geçen kişiyi kolundan yakaladı. Satırı göstererek tehditler savurmaya devam eden kişiye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti.

Saldırganın arkasından yaklaşan Hasan Yücesan, bir anlık dalgınlığından yararlanarak kolundan tuttu. Yücesan'a yardıma gelenler saldırganı yere yatırarak elindeki satırı aldı.


'Elinden tutarak satırı elinden aldım ve yere düşürdüm'

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Olayı anlatan Hasan Yücesan "Dün masa da oturuyorduk. O esnada arkadaşının elinde satır vardı.

Burada esnaf ve vatandaşlar izlerken, ellerinde telefonla video çekiyorlardı. Ben de arkasından dolaştım. Daha sonra boşluğunu yakalamaya çalıştım. Elinden tutarak satırı elinden aldım ve yere düşürdüm.



O sırada münakaşa yaşadık. Elimden hafif yaralandım. Polisler gelerek alıp karakola götürdüler. Saldırgan kolundan tuttuğu kişiye satırla tehdit ve küfür ediyordu. Vurmasın diye müdahale ederek elindeki satırı almaya çalıştım" dedi.

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