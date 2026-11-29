İstanbul'da lapa lapa kar kapıda: Prof. Dr. Orhan Şen tarih verip açıkladı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye'de kış yüzünü gösterdi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un kapısına kadar dayanacak kar yağışı için tarih verdi. Trakya'dan başlayacak yağışın Çatalca'ya kadar ilerleyeceğini belirten Şen, İç Anadolu'nun tamamı ile Bursa, Sakarya ve Düzce'de de kar beklendiğini açıkladı.