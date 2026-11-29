"Bursa'da faaliyet gösteren KYR&TABU Tekstil işvereni tarafından yayınlanan videoda çalışanlara yönelik ırkçı, galiz ve hakaretamiz ifadeler kullanıldığı kamuoyuna yansımıştır. Ayrıca söz konusu videoda işveren tarafından işçilerin hak ve alacaklarının zamanında ödenmediği de beyan edilmiştir. Çalışanların emeğinin karşılığını zamanında ve eksiksiz alması, kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesi çalışma hayatının temel ilkelerindendir. İşçilerin haklarını ve onurunu hedef alan tutum ve davranışlar kabul edilemez. Söz konusu paylaşım ve ücretlerin ödenmediğine ilişkin iddialar hakkında gerekli inceleme yapmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca konunun yakından takip edildiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz."