Videoda çalışanlara yönelik sık sık aşağılayıcı sözler sarf eden Ü.B.'nin, işçilerin isimlerini Bursa'daki diğer tekstil atölyelerine göndereceğini belirterek diğer işverenlere bu kişileri işe almamaları yönünde çağrıda bulunduğu görüldü.
Ü.B.'nin ayrıca, işçilerin isimlerini Bursa'daki atölyelere göndereceğini belirterek, diğer işverenlere bu kişileri çalıştırmamaları çağrısında bulunduğu görüldü.
Paylaşılan videoda sık sık çalışanlara yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanıldı.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİ
Görüntülerin kamuoyunda tepki çekmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımlayarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde inceleme başlatıldığını duyurdu:
- "Bursa'da faaliyet gösteren KYR&TABU Tekstil işvereni tarafından yayınlanan videoda çalışanlara yönelik ırkçı, galiz ve hakaretamiz ifadeler kullanıldığı kamuoyuna yansımıştır. Ayrıca söz konusu videoda işveren tarafından işçilerin hak ve alacaklarının zamanında ödenmediği de beyan edilmiştir. Çalışanların emeğinin karşılığını zamanında ve eksiksiz alması, kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesi çalışma hayatının temel ilkelerindendir. İşçilerin haklarını ve onurunu hedef alan tutum ve davranışlar kabul edilemez. Söz konusu paylaşım ve ücretlerin ödenmediğine ilişkin iddialar hakkında gerekli inceleme yapmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca konunun yakından takip edildiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz."
TEFTİŞ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK
Bakanlık tarafından görevlendirilen İş Başmüfettişi, hem çalışanların zamanında ödenmeyen ücret ve alacaklarına ilişkin hak kayıplarını hem de işverenin kamuoyuna yansıyan tutum ve ifadelerini kapsamlı şekilde inceleyecek. Bakanlık, sürecin sonuna kadar yakından takip edileceğini bildirdi.
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