BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
14:23, 14/10/2026, Çarşamba
DHA
Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
BUDO'nun 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 4 seferinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
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Başlıklar :budobursa deniz otobüslerisefer iptali