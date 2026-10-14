BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

Uludağ’da yeni dönem: Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

Türkiye’nin en eski ve en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’ın dört mevsim kullanılan, ulaşımı kolay, güvenli ve konforlu bir destinasyona dönüştürülmesine yönelik yeni dönem planlamasında önemli bir aşamaya gelindi. Kontrolsüz otopark kullanımından güvenli yaya yollarına, kültürel tesislerden açık spor alanlarına kadar Uludağ’ın geleceğini şekillendirecek düzenlemeleri içeren koruma amaçlı imar planları bir aylık askı süresinin ardından yürürlüğe girdi.