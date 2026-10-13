Kanepeden düşen 2 aylık bebek yaşam mücadelesi veriyor
Bursa'da evde kanepeden düşerek ağır yaralanan 2 aylık Poyraz K. bebeğin kafatasında kırık ve beyin kanaması saptandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle Sancak Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 aylık Poyraz K. isimli bebek, evdeki kanepe üzerinden yere düşerek yaralandı. Bebeğini kanlar içinde bulan anne Deniz K., durumu vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.
KAFATASINDA KIRIK VE BEYİN KANAMASI TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Poyraz bebeği ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan detaylı tetkik ve tomografi çekimlerinde 2 aylık bebeğin kafatasında kırık oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Durumunun kritik olması nedeniyle Poyraz K., doktorların kararıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan emniyet güçleri, bebeğin düşme olayı ve ihmal olup olmadığına ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.