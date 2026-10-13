Zayıflama iğnelerinin sürpriz yan etkisi: Resmen doğurganlığı artırdı

Obeziteyle mücadelede giderek daha fazla tercih edilen GLP-1 grubu zayıflama ilaçları, bu kez çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerle ilgili gelişmelerle gündeme geldi. İlaçları kullandığı sırada beklenmedik şekilde hamile kalan kadınlara ilişkin paylaşımların artması, kilo kaybı ile doğurganlık arasındaki ilişkiyi yeniden tartışmaya açtı.

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği (TÜBİD) İkinci Başkanı Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu, kilo vermenin üreme sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Uzmanlara göre fazla kiloların azalması, bazı kadınlarda insülin direncini düşürerek hormonal dengeyi ve yumurtlama düzenini olumlu etkileyebiliyor.

Fazla kilo gebelik şansını etkileyebiliyor

Obezite, yalnızca kilo artışıyla sınırlı kalmayıp diyabet, kolesterol yüksekliği, insülin direnci ve hormonal düzensizlikler gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Bu durum, kadınların üreme sistemini de etkileyebiliyor.

Kilo kaybıyla birlikte metabolik ve hormonal dengede iyileşme görülebiliyor. Yumurtlama düzeninin olumlu etkilenmesi sonucunda bazı kadınlar, yardımcı üreme yöntemlerine başvurmadan kendiliğinden hamile kalabiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Prof. Dr. Zeyneloğlu, tüp bebek tedavisi için başvuran bazı hastaların yaşam tarzı değişiklikleri yapıp kilo verdikten sonra tedaviye başlamadan gebelik elde edebildiğini belirtiyor. Bu nedenle gebelik planlayan kadınlarda kilo kontrolü ve fiziksel aktivitenin artırılması önem taşıyor.

Zayıflama iğneleri doğrudan doğurganlık ilacı değil

GLP-1 grubu ilaçlarla ilişkilendirilen gebeliklerin, bu ilaçların doğrudan doğurganlığı artırmasından ziyade kilo kaybı ve metabolik iyileşmeyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle söz konusu ilaçların kısırlık tedavisi olarak görülmemesi gerekiyor.

Uzmanlar, zayıflama iğnelerinin doktor kontrolü olmadan kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Gebelik planlayan veya hamile olma ihtimali bulunan kadınların ilaç kullanımı konusunda mutlaka hekimlerine danışması önem taşıyor.

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