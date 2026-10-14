Bursa’da köpek dehşeti: İki metreden atlayan 11 yaşındaki çocuğun bacağı kırıldı
Bursa’da köpeğin saldırısından kaçmaya çalışan 11 yaşındaki Muhammed Emin S., yaklaşık 2 metre yükseklikten kaldırıma atladı. Bacağı kırılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan panik anları, park halindeki bir minibüsün araç içi kamerasına yansıdı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde köpeğin saldırısından kaçarken 2 metre yükseklikten kaldırıma atlayan Muhammed Emin S.'nin (11) bacağı kırıldı. Yaşananlar, park halindeki minibüsün araç içi kamerasına yansıdı.
Sahipli köpeğin saldırısına uğradı
Olay, saat 15.00 sıralarında, Arapzade Mahallesi TOKİ yolundaki hastane minibüs durağında meydana geldi. Hastaneden çıkan 2 kadın ve yanlarındaki çocuk, minibüs beklerken, durağa yakın bir yerde bulunan ve bir vatandaşa ait olduğu belirlenen köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısı üzerine paniğe kapılan 2 kadın ile Muhammed Emin S. kaçtı.
İki metreden atladı, bacağı kırıldı
Muhammed Emin S., bahçeyi çevreleyen çitin önündeki yoldan, 2 metre aşağıdaki kaldırıma atladı. Bacağı kırılan çocuk, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı.
Öte yandan, yaşananlar, o sırada bölgede park halinde bulunan minibüsün araç içi kamerasına yansıdı.