Bursa'da cinayet firarisine operasyon: Adrese gelen polislere ateş açtılar
Bursa’da ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.Ü.’nün arkadaşı G.Ç., adrese gelen polise ateş açtı. Takviye ekiplerin gelmesiyle firari O.Ü. ve havaya ateş açan arkadaşı Ç.G. gözaltına alındı.
Bursa'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.Ü.’nün Demetevler Mahallesi’nde bir adreste saklandığı tespit edildi.
Şüphelinin saklandığı adrese giden ekipler, O.Ü.’yü gözaltına alacağı sırada arkadaşı Ç.G., ruhsatsız tabanca ile havaya ateş açtı. Ekiplerin anonsu üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Takviye ekiplerinin gelmesiyle birlikte O.Ü ve arkadaşı Ç.G. gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.