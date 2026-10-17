2027 yılı okul pansiyon ücretleri belirlendi: İşte yeni rakamlar

Eğitim ve sağlığa 8.3 trilyon lira

2027 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin ayrıntıları belli oldu. 27 trilyon 276 milyar lira gider, 23 trilyon 408 milyar lira gelir öngörülen bütçede eğitim ve sağlığa 8,3 trilyon lira ayrıldı. Faiz ödemeleri için ayrılan tutar 3 trilyon 975 milyar lira oldu. Bu rakam, toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 14,6'sına karşılık geliyor.