Okullarda zil zorunlu değil: Zilsiz okul için mevzuat engeli bulunmuyor
Maarif Platformu’nun hazırladığı analiz raporu, okullarda zil kullanımının yönetmeliklerle zorunlu tutulmadığını ortaya koydu. Türkiye’de Muğla’da 202, Malatya’da ise 79 okulda hayata geçirilen zilsiz okul uygulamasının öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirebileceğine dikkat çekilen raporda, ortak saat sisteminden öğretmenlerin zaman disiplinine kadar 10 maddelik yol haritası sunuldu.
Maarif Platformu, eğitimde zil uygulamasını pedagojik, kültürel ve mevzuat boyutlarıyla ele alan “Dış Ritimden İç Disipline: Zilsiz Okul ve Sorumluluğun İnşası” başlıklı analiz raporunu yayımladı.
Prof. Dr. Osman Çakmak, Doç. Dr. Mehmet Nur Tuğluk, Prof. Dr. Ahmet Kırkkılıç, Doç. Dr. Gürkan Ergen ve sahada görev yapan eğitimcilerin katkılarıyla hazırlanan raporda, okul zillerinin kaldırılmasının yalnızca gürültüyü azaltmaya yönelik teknik bir düzenleme olmadığı, öğrencilerin zaman yönetimi ve öz disiplin becerilerinin geliştirilmesi açısından da değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Zil kullanımı yönetmeliklerde zorunlu tutulmuyor
Raporda, eğitim camiasında uzun süredir dile getirilen “Zil çalmak yönetmelik gereğidir” düşüncesinin mevzuatta karşılığının bulunmadığı ifade edildi.
Rapora göre, zilsiz okul uygulamasının önündeki temel engel mevzuattan ziyade yerleşik alışkanlıklar, okul kültürü ve uygulamaya yönelik hazırlıklar. Bu nedenle kararın yalnızca zilin kaldırılmasıyla sınırlı kalmaması, okulun zaman yönetimi anlayışını da kapsaması gerektiği vurgulandı.
Uygulama 2025’te genelgeye girdi
Millî Eğitim Bakanlığının 18 Ağustos 2025 tarihli 2025/63 sayılı genelgesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda zilsiz okul uygulamasına geçilmesi öngörüldü. Zilin zorunlu olduğu durumlarda ise ses seviyesinin makul düzeye indirilmesi ve Bakanlık tarafından belirlenen melodilerin kullanılması istendi.
Raporda, 19 Ağustos 2026 tarihli 2026/70 sayılı genelgede zilsiz okul uygulamasına yer verilmediği belirtildi. Bununla birlikte bu durumun uygulamanın geri çekildiği anlamına gelmediği, kararın okulların inisiyatifinde bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.
Bakanlığın Eylül 2026’da ilkokul ve ortaokullar için oyun temalı zil melodileri ve anons sesleri yayımlaması da raporda ele alındı. Buna göre eğitim politikası, uygun okullarda zili kaldırmayı; henüz bu düzene geçemeyen okullarda ise zil seslerini dönüştürmeyi kapsayan iki yönlü bir yaklaşım izliyor.
Araştırmada sorumluluk bilinci öne çıktı
Zilsiz okul uygulamasının sonuçlarına ilişkin raporda aktarılan Türkiye’deki araştırma, dikkat çekici veriler ortaya koydu. Sait Taş tarafından 2009-2010 eğitim öğretim yılında Isparta ve Burdur’un Bucak ilçesindeki iki Anadolu lisesinde gerçekleştirilen çalışmada 5 yönetici, 45 öğretmen ve 260 öğrenci olmak üzere toplam 310 kişiyle görüşüldü.
Ancak raporda, araştırmanın 2010 yılında yalnızca iki okulda gerçekleştirilmiş nitel bir çalışma olduğuna dikkat çekilerek sonuçların bütün okullara genellenemeyeceği vurgulandı.
Uygulamada karşılaşılan sorunların başında ise saatlerin birbiriyle uyuşmaması geldi. Sınıflarda, bahçelerde ve lavabolarda öğrencilerin görebileceği ortak saatlerin bulunmaması, ders geçişlerinde karışıklıklara neden olan etkenler arasında gösterildi.
Zil yerine sorumluluk bilinci
Raporda, zilin tek başına sorumluluk oluşturan ya da ortadan kaldıran bir unsur olmadığına dikkat çekildi. Belirleyici olanın okulun eğitim anlayışı, öğretmenin yaklaşımı ve öğrencinin zamanı kendi iradesiyle yönetebilmesi olduğu ifade edildi.
Zilin her ders başlangıcında ve bitiminde çalmasının öğrencileri dışarıdan gelen işaretlere göre hareket etmeye alıştırabileceği değerlendirilirken, zilsiz okul uygulamasının öğrencilerin kendi zamanlarını takip etmelerini ve derse zamanında girmelerini teşvik edebileceği kaydedildi.
Bu yaklaşımın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisine de değinildi. Modelin sorumluluk tanımında görevleri “tam ve zamanında” yerine getirme vurgusunun bulunduğu hatırlatılarak, öğrencilerin bu değeri yalnızca öğrenmekle kalmayıp günlük davranışlarına yansıtmalarının önemine işaret edildi.
Küçük yaş grupları ve acil durumlar için uyarı
Zilsiz okul uygulamasına geçilirken bütün öğrencilerin zamanı bağımsız olarak takip edebildiği varsayımından hareket edilmemesi gerektiği vurgulandı. Özellikle saat okumayı yeni öğrenen ilkokul öğrencileri ile dikkat ve öz düzenleme güçlüğü yaşayan çocuklar için ek desteklerin planlanması istendi.
Ayrıca zil sistemlerinin yangın, deprem ve tahliye gibi acil durumlarda kullanılan uyarı altyapısının bir parçası olabileceği hatırlatıldı.
Zilsiz okul için 10 maddelik yol haritası
Maarif Platformu, uygulamanın hazırlıksız biçimde hayata geçirilmesinin geç kalma ve zaman yönetimi sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek okullar için 10 adımlık bir yol haritası önerdi.
Raporda öne çıkan öneriler arasında öğretmenlerin uygulamanın gerekçesine ilişkin bilgilendirilmesi, velilere önceden açıklama yapılması, geçiş sürecinin kademeli yürütülmesi, okulun farklı noktalarında ortak ve görünür saatlerin kullanılması ve öğrencilerin görüşlerinin alınması yer aldı.
Bunların yanı sıra küçük yaş grupları ve özel gereksinimli öğrenciler için destekleyici düzenlemeler yapılması, acil durum sistemlerinin korunması, öğretmenlerin ders saatlerine riayet etmesi ve uygulamanın sonuçlarının düzenli olarak ölçülmesi önerildi.
Raporda, zilsiz okul uygulamasının yalnızca zil sesini ortadan kaldırmakla sınırlı kalması hâlinde beklenen dönüşümün gerçekleşmeyebileceği belirtildi.
Kalıcı başarı için okul kültürünün, öğretim süreçlerinin ve ölçme değerlendirme yaklaşımının da öğrencilerin sorumluluk ve öz düzenleme becerilerini desteklemesi gerektiği vurgulandı.