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Okullarda zil zorunlu değil: Zilsiz okul için mevzuat engeli bulunmuyor

Okullarda zil zorunlu değil: Zilsiz okul için mevzuat engeli bulunmuyor

19:14, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Okullarda zil zorunlu değil: Zilsiz okul için mevzuat engeli bulunmuyor
Maarif Platformu, 'Okullarda zil çalmak zorunlu değil' başlığıyla bir rapor yayımladı.

Maarif Platformu’nun hazırladığı analiz raporu, okullarda zil kullanımının yönetmeliklerle zorunlu tutulmadığını ortaya koydu. Türkiye’de Muğla’da 202, Malatya’da ise 79 okulda hayata geçirilen zilsiz okul uygulamasının öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirebileceğine dikkat çekilen raporda, ortak saat sisteminden öğretmenlerin zaman disiplinine kadar 10 maddelik yol haritası sunuldu.

Maarif Platformu, eğitimde zil uygulamasını pedagojik, kültürel ve mevzuat boyutlarıyla ele alan “Dış Ritimden İç Disipline: Zilsiz Okul ve Sorumluluğun İnşası” başlıklı analiz raporunu yayımladı.

Prof. Dr. Osman Çakmak, Doç. Dr. Mehmet Nur Tuğluk, Prof. Dr. Ahmet Kırkkılıç, Doç. Dr. Gürkan Ergen ve sahada görev yapan eğitimcilerin katkılarıyla hazırlanan raporda, okul zillerinin kaldırılmasının yalnızca gürültüyü azaltmaya yönelik teknik bir düzenleme olmadığı, öğrencilerin zaman yönetimi ve öz disiplin becerilerinin geliştirilmesi açısından da değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Zil kullanımı yönetmeliklerde zorunlu tutulmuyor

Raporda, eğitim camiasında uzun süredir dile getirilen “Zil çalmak yönetmelik gereğidir” düşüncesinin mevzuatta karşılığının bulunmadığı ifade edildi.

İlköğretim ve ortaöğretim yönetmeliklerinin ders ve teneffüs sürelerini düzenlediği, ancak zil kullanımını zorunlu kılan bir hüküm içermediği kaydedildi.
İlköğretim ve ortaöğretimde ders sürelerinin 40 dakika olarak belirlendiği hatırlatılan raporda, zaman çizelgesinin mevzuata uygun biçimde oluşturulmasının ardından ders başlangıç ve bitişlerinin nasıl duyurulacağına okul yönetiminin karar verebileceği aktarıldı.

Rapora göre, zilsiz okul uygulamasının önündeki temel engel mevzuattan ziyade yerleşik alışkanlıklar, okul kültürü ve uygulamaya yönelik hazırlıklar. Bu nedenle kararın yalnızca zilin kaldırılmasıyla sınırlı kalmaması, okulun zaman yönetimi anlayışını da kapsaması gerektiği vurgulandı.

Uygulama 2025’te genelgeye girdi

Millî Eğitim Bakanlığının 18 Ağustos 2025 tarihli 2025/63 sayılı genelgesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda zilsiz okul uygulamasına geçilmesi öngörüldü. Zilin zorunlu olduğu durumlarda ise ses seviyesinin makul düzeye indirilmesi ve Bakanlık tarafından belirlenen melodilerin kullanılması istendi.

Uygulama, sahada da karşılık buldu. Raporda yer alan bilgilere göre Muğla’da 2025-2026 eğitim öğretim yılında 202 pilot okulda zilsiz okul uygulaması başlatıldı. Malatya’da ise 35 ilkokul, 32 ortaokul ve 12 lise olmak üzere toplam 79 okul uygulamaya geçti.

Raporda, 19 Ağustos 2026 tarihli 2026/70 sayılı genelgede zilsiz okul uygulamasına yer verilmediği belirtildi. Bununla birlikte bu durumun uygulamanın geri çekildiği anlamına gelmediği, kararın okulların inisiyatifinde bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlığın Eylül 2026’da ilkokul ve ortaokullar için oyun temalı zil melodileri ve anons sesleri yayımlaması da raporda ele alındı. Buna göre eğitim politikası, uygun okullarda zili kaldırmayı; henüz bu düzene geçemeyen okullarda ise zil seslerini dönüştürmeyi kapsayan iki yönlü bir yaklaşım izliyor.

Araştırmada sorumluluk bilinci öne çıktı

Zilsiz okul uygulamasının sonuçlarına ilişkin raporda aktarılan Türkiye’deki araştırma, dikkat çekici veriler ortaya koydu. Sait Taş tarafından 2009-2010 eğitim öğretim yılında Isparta ve Burdur’un Bucak ilçesindeki iki Anadolu lisesinde gerçekleştirilen çalışmada 5 yönetici, 45 öğretmen ve 260 öğrenci olmak üzere toplam 310 kişiyle görüşüldü.

Araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 77,3’ü, öğretmenlerin ise yüzde 75,6’sı zilsiz okul uygulamasının en önemli katkısı olarak sorumluluk bilincinin gelişmesini gösterdi.

Ancak raporda, araştırmanın 2010 yılında yalnızca iki okulda gerçekleştirilmiş nitel bir çalışma olduğuna dikkat çekilerek sonuçların bütün okullara genellenemeyeceği vurgulandı.

Uygulamada karşılaşılan sorunların başında ise saatlerin birbiriyle uyuşmaması geldi. Sınıflarda, bahçelerde ve lavabolarda öğrencilerin görebileceği ortak saatlerin bulunmaması, ders geçişlerinde karışıklıklara neden olan etkenler arasında gösterildi.

Zil yerine sorumluluk bilinci

Raporda, zilin tek başına sorumluluk oluşturan ya da ortadan kaldıran bir unsur olmadığına dikkat çekildi. Belirleyici olanın okulun eğitim anlayışı, öğretmenin yaklaşımı ve öğrencinin zamanı kendi iradesiyle yönetebilmesi olduğu ifade edildi.

Zilin her ders başlangıcında ve bitiminde çalmasının öğrencileri dışarıdan gelen işaretlere göre hareket etmeye alıştırabileceği değerlendirilirken, zilsiz okul uygulamasının öğrencilerin kendi zamanlarını takip etmelerini ve derse zamanında girmelerini teşvik edebileceği kaydedildi.

Bu yaklaşımın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisine de değinildi. Modelin sorumluluk tanımında görevleri “tam ve zamanında” yerine getirme vurgusunun bulunduğu hatırlatılarak, öğrencilerin bu değeri yalnızca öğrenmekle kalmayıp günlük davranışlarına yansıtmalarının önemine işaret edildi.

Raporda, zilin kültürel bir işlev de taşıyabileceği belirtildi. Japonya’daki okul melodileri, Avustralya’da zil yerine kullanılan müzikler ve farklı ülkelerdeki “Son Zil” mezuniyet törenleri örnek gösterilerek, ders geçişlerinde zil kullanılmasa da okulun ortak ritmini ve kültürel belleğini yaşatan seslerin korunabileceği ifade edildi.

Küçük yaş grupları ve acil durumlar için uyarı

Zilsiz okul uygulamasına geçilirken bütün öğrencilerin zamanı bağımsız olarak takip edebildiği varsayımından hareket edilmemesi gerektiği vurgulandı. Özellikle saat okumayı yeni öğrenen ilkokul öğrencileri ile dikkat ve öz düzenleme güçlüğü yaşayan çocuklar için ek desteklerin planlanması istendi.

Raporda görsel zamanlayıcılar, kişisel saatler, resimli günlük akış çizelgeleri ve akran hatırlatıcıları olası destek araçları arasında sıralandı. Gürültüye duyarlı öğrenciler açısından keskin zil seslerinin azaltılmasının yarar sağlayabileceği belirtilirken, geçişlerin öngörülebilir olmasının da önem taşıdığı kaydedildi.

Ayrıca zil sistemlerinin yangın, deprem ve tahliye gibi acil durumlarda kullanılan uyarı altyapısının bir parçası olabileceği hatırlatıldı.

Zilsiz düzene geçişin acil durum uyarılarını devre dışı bırakmaması, günlük ders işaretleri ile acil durum sinyallerinin birbirinden açıkça ayrılması gerektiği belirtildi.

Zilsiz okul için 10 maddelik yol haritası

Maarif Platformu, uygulamanın hazırlıksız biçimde hayata geçirilmesinin geç kalma ve zaman yönetimi sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek okullar için 10 adımlık bir yol haritası önerdi.

Raporda öne çıkan öneriler arasında öğretmenlerin uygulamanın gerekçesine ilişkin bilgilendirilmesi, velilere önceden açıklama yapılması, geçiş sürecinin kademeli yürütülmesi, okulun farklı noktalarında ortak ve görünür saatlerin kullanılması ve öğrencilerin görüşlerinin alınması yer aldı.

Bunların yanı sıra küçük yaş grupları ve özel gereksinimli öğrenciler için destekleyici düzenlemeler yapılması, acil durum sistemlerinin korunması, öğretmenlerin ders saatlerine riayet etmesi ve uygulamanın sonuçlarının düzenli olarak ölçülmesi önerildi.

Raporda, zilsiz okul uygulamasının yalnızca zil sesini ortadan kaldırmakla sınırlı kalması hâlinde beklenen dönüşümün gerçekleşmeyebileceği belirtildi.

Kalıcı başarı için okul kültürünün, öğretim süreçlerinin ve ölçme değerlendirme yaklaşımının da öğrencilerin sorumluluk ve öz düzenleme becerilerini desteklemesi gerektiği vurgulandı.

Raporun tamamını okumak için...
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Başlıklar :Maarif PlatformuOsman ÇakmakOkulZil
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