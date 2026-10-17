Togg'dan rakiplerini kıskandıracak yenilik: İlk kez ortaya çıktı
Togg T10F'in panoramik cam tavanında akıllı cam teknolojisi dönemi başlıyor. Türkiye'nin otomobil markası Togg'un fastback modeli T10F için Şişecam tarafından geliştirilen yeni teknoloji, araç içindeki ışık kontrolünü farklı bir seviyeye taşıyacak. Bölgesel olarak karartılabilen akıllı cam sistemi sayesinde yolcular, panoramik tavanın farklı bölümlerinden içeri giren ışık miktarını birbirinden bağımsız şekilde ayarlayabilecek. Böylece tavanın tamamını aynı seviyede karartmak yerine, ihtiyaç duyulan bölümlerde ayrı ayrı ışık geçirgenliği kontrol edilebilecek. Şişecam, Togg T10F için geliştirilen bu projeyi otomotiv üreticilerine yönelik hayata geçirdiği ilk OEM seviyesindeki akıllı cam projesi olarak duyurdu. Peki, Togg T10F'in yeni panoramik cam tavan teknolojisi nasıl çalışacak? Bölgesel karartma özelliği sürücülere ve yolculara hangi imkanları sunacak? İşte yeni teknolojinin öne çıkan özellikleri…
Togg T10F için geliştirilen akıllı panoramik cam tavan, ışık geçirgenliğini bölgesel olarak kontrol etme imkanı sunacak. Şişecam'ın duyurduğu yeni proje kapsamında otomobilin tavanındaki farklı cam bölümleri birbirinden bağımsız şekilde karartılabilecek. Bu sayede yolcular, aracın içine giren gün ışığını kendi tercihlerine göre düzenleyebilecek ve tavanın belirli alanlarında daha fazla gölgeleme sağlayabilecek. Togg'un fastback modeli T10F için geliştirilen teknoloji, panoramik cam tavanlarda kişiselleştirilebilir kullanım yaklaşımını öne çıkarıyor. Şişecam, söz konusu uygulamanın otomotiv üreticilerine yönelik gerçekleştirdiği ilk OEM seviyesindeki akıllı cam projesi olduğunu belirtti. Yeni sistem, Togg T10F'in donanım özellikleri ve otomotiv sektöründe geliştirilen cam teknolojileri açısından dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Togg T10F'in akıllı cam tavanı nasıl çalışıyor? Camın farklı bölümlerinde karartma yapılabilecek mi? İşte yeni teknolojiye ilişkin merak edilenler…
Togg T10F'in panoramik cam tavanı, Şişecam tarafından geliştirilen akıllı cam teknolojisiyle yenileniyor. Bölgesel olarak karartılabilen cam, yolcuların tavanın farklı bölümlerindeki ışık geçirgenliğini ayrı ayrı kontrol etmesine imkan sağlayacak.Şişecam, Togg'un fastback modeli T10F için geliştirdiği akıllı cam projesini duyurdu. Şirket, projenin otomotiv üreticilerine yönelik hayata geçirdiği ilk OEM seviyesindeki akıllı cam projesi olduğunu belirtti.
Togg T10F'in akıllı camı nasıl çalışıyor?
Sistemin temelinde PDLC (Polimer Dağıtılmış Sıvı Kristal) teknolojisi bulunuyor. Camın iki katmanı arasındaki sıvı kristaller, elektrik uygulanmadığında ışığı dağıtarak camın füme görünmesini sağlıyor. Elektrik uygulandığında ise kristaller aynı yönde hizalanarak camın şeffaflaşmasına imkan tanıyor.
Tavanın bölümleri ayrı ayrı karartılabilecek
Şişecam'ın çözümünü öne çıkaran özelliklerden biri, cam tavanın tamamının tek seferde karartılmak yerine bölgesel olarak kontrol edilebilmesi. Böylece ön bölüm şeffaf bırakılırken arka bölüm karartılabilecek. Bu teknoloji, geleneksel panoramik tavan perdelerine duyulan ihtiyacı da azaltabilecek.
Kontrol ünitesi de yerli geliştirildi
Şişecam yalnızca camı değil, sistemin araçla iletişim kurmasını sağlayan elektronik kontrol ünitesini (ECU) de geliştirdi. Sistem sayesinde cam tavanın farklı bölgelerindeki ışık geçirgenliğinin aracın dijital ekranları veya sesli asistan üzerinden kontrol edilebilmesi hedefleniyor.
T10F'te opsiyonel olarak sunulması bekleniyor
Togg T10F'in donanım seçenekleri arasında kesintisiz panoramik cam tavan bulunuyor. Söz konusu seçeneğin Şişecam'ın akıllı karartma teknolojisiyle sunulması bekleniyor.
Akıllı cam teknolojisi bugüne kadar daha çok üst segment otomobillerde görülürken, bu sistemin T10F gibi daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden yerli bir modelde kullanılması dikkat çekiyor.
Şişecam'ın çözümü; malzeme teknolojisi, elektronik sistem, araç entegrasyonu ve homologasyon süreçlerini kapsayan bir çalışma olarak öne çıkıyor.