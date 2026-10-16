570.000 TL indirim listesi açıklandı! Sıfır araba alacaklara müjdeli haber geldi
Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ve kampanyaları, otomobil satın almak isteyen vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. Yeni ayla birlikte markaların satış politikalarında yaptığı güncellemeler ve duyurduğu kampanyalar, sıfır kilometre araç arayışındaki tüketicilerin fiyat araştırmalarını hızlandırdı. Otomobil sahibi olmak isteyenler, farklı markaların güncel fiyat listelerini inceleyerek bütçelerine uygun modelleri belirlemeye çalışıyor. Kampanya kapsamına alınan araçlarda sunulan indirimler, avantajlı satış fiyatları ve farklı satın alma seçenekleri de tercih sürecinde etkili oluyor. Özellikle araç alımını ekim ayına planlayan vatandaşlar, hangi modellerin kampanyaya dahil edildiğini ve indirimlerin fiyatlara nasıl yansıdığını merak ediyor. Peki, Ekim 2026'da hangi sıfır otomobiller kampanyalı olarak satışa sunuluyor? Markaların açıkladığı indirimli araç fiyatları ne kadar oldu? İşte ekim ayına özel sıfır kilometre otomobil kampanyaları ve merak edilen güncel fiyat listesi…
Sıfır otomobil almayı düşünenler için Ekim 2026 fiyatları ve kampanyaları yakından takip ediliyor. Otomobil markalarının yeni ayda güncellediği fiyat listeleri ve satış kampanyaları, araç sahibi olmak isteyen vatandaşların araştırmalarında belirleyici hale geldi. Farklı segmentlerdeki modelleri değerlendiren tüketiciler, hem satış fiyatlarını hem de kampanya döneminde sunulan avantajları karşılaştırıyor. Bazı modellerde uygulanan indirimler ve farklı satın alma seçenekleri, otomobil tercihini netleştirmek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Öte yandan kampanyaların marka, model ve satış koşullarına göre değişebilmesi, güncel fiyatların ayrı ayrı incelenmesini önemli hale getiriyor. Ekim ayında sıfır kilometre araç satın almak isteyenler, bütçelerine uygun otomobilleri belirlemek için markaların duyurularını takip ediyor. Peki, hangi otomobil markaları ekim ayına özel kampanya açıkladı? İndirimli sıfır araç fiyatları kaç TL oldu? İşte Ekim 2026 kampanyasına dahil edilen otomobiller ve markaların paylaştığı fiyat seçenekleri…
İNDİRİMLİ FABIA VE KAMIQ SATIŞI BAŞLADI
Skoda otomotiv markasının 2026 Ekim ayı kampanyaları kontrol edildiğinde, Premium 1.0 TSI 115 PS DSG versiyon Kamiq SUV araçta 570.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim, Kamiq araçtaki en yüksek indirim.
Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG versiyon Fabia otomobilde ise 340.000 TL indirim bulunuyor. Bu indirim de Fabia otomobildeki en yüksek indirim.
EGEA'DAN UCUZ KAMIQ VE FABIA
Fiat otomotiv markasının 2026 Ekim ayı kampanyaları kontrol edildiğinde, Egea Sedan versiyon otomobillerde çeşitli indirimler olduğu görüldü.
Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR versiyon Fiat Egea Sedan otomobil, 100.000 TL indirim ile 1.990.900 TL'den satışa sunuldu. Öte yandan Elite 1.0 TSI 115 PS DSG versiyon Kamiq araç kampanyalı olarak 1.962.700 TL. Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG versiyon otomobil 1.877.900 TL. Bu noktada Fabia ve Kamiq, Fiat Egea Sedan otomobilden ucuz olarak ön plana çıktı.
Ancak diğer Fabia ve Kamiq versiyon araçlar, tüm Fiat Egea Sedan versiyon otomobillerden pahalı. Bu durum Skoda Fabia, Kamiq ve Fiat Egea Sedan otomobillerin güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Aşağıda hem Egea Sedan hem de diğer modellerin 2026 model yılı, 15 Ekim 2026 tarihli fiyat listeleri bulunuyor.
SKODA KAMIQ ARAÇ FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.149.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.962.700 TL. İndirim: 187.200 TL.
Versiyonu: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.569.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.999.900 TL. İndirim: 570.000 TL.
Versiyonu: Premium 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.709.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: Bulunmuyor.
Versiyonu: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.879.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.389.600 TL. İndirim: 490.300 TL.
SKODA FABIA OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.009.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.877.900 TL. İndirim: 132.000 TL.
Versiyonu: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.269.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.192.200 TL. İndirim: 77.700 TL.
Versiyonu: Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG. Fiyatı: 2.729.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.389.900 TL. İndirim: 340.000 TL.
FIAT EGEA SEDAN OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
Versiyonu: Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR. Fiyatı: 1.499.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.449.900 TL. İndirim: 50.000 TL.
Versiyonu: Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR. Fiyatı: 1.950.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.850.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
Versiyonu: Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR. Fiyatı: 1.599.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.519.900 TL. İndirim: 80.000 TL.
Versiyonu: Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR. Fiyatı: 2.020.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.920.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
Versiyonu: Lounge 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR. Fiyatı: 1.674.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.589.900 TL. İndirim: 85.000 TL.
Versiyonu: Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR. Fiyatı: 2.090.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.990.900 TL. İndirim: 100.000 TL.
Not: Skoda ile Fiat, diğer modellerinde de çeşitli kampanyalar sunuyor. Araç tercih etmeden önce hem Fiat hem Skoda hem de diğer otomotiv markalarının tüm güncel kampanyalarının incelenmesi önerilir.
Nissan Qashqai Ekim ayı fiyatları
Nissan Qashqai’nin Ekim 2026 fiyat listesinde Mild Hybrid motorlu versiyonlar yer alıyor. Modelin Designpack versiyonu, 2 milyon 855 bin 800 TL’lik liste fiyatına karşılık 2 milyon 269 bin TL kampanyalı fiyatla satışa sunuluyor.
Qashqai’nin Skypack versiyonunda kampanyalı fiyat 2 milyon 790 bin 800 TL olurken, dört tekerlekten çekişli Skypack versiyonu 2 milyon 981 bin 900 TL seviyesinde bulunuyor.
Versiyon Liste fiyatı Nakit alım indirimli fiyat
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.855.800 TL 2.269.000 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.298.200 TL 2.790.800 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4X4 3.510.200 TL 2.981.900 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 3.743.500 TL 3.743.500 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.785.200 TL 3.785.200 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4X4 3.933.100 TL 3.933.100 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.937.400 TL 3.937.400 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4X4 4.058.600 TL 4.058.600 TL
Qashqai’de N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 1 milyon TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi kampanyası bulunuyor. Siyah tavanlı çift renk seçeneği için fiyat farkı 25 bin TL olarak uygulanıyor.
Qashqai e-POWER Ekim ayı fiyatları
Nissan’ın hibrit teknolojisine sahip Qashqai e-POWER versiyonlarında fiyatlar 3 milyon 568 bin 400 TL’den başlıyor. Designpack, Skypack, N-Design ve Platinum versiyonlarında 100 bin TL nakit alım indirimi uygulanırken, Platinum Premium versiyonunda indirim 400 bin TL’ye çıkıyor.
Versiyon Liste fiyatı Nakit alım indirimli fiyat
e-POWER 190PS Designpack 3.668.400 TL 3.568.400 TL
e-POWER 190PS Skypack 4.115.200 TL 4.015.200 TL
e-POWER 190PS N-Design 4.250.700 TL 4.150.700 TL
e-POWER 190PS Platinum 4.381.400 TL 4.281.400 TL
e-POWER 190PS Platinum Premium 4.529.200 TL 4.129.200 TL
Qashqai e-POWER modellerinde ticari müşterilere 1 milyon TL tutarında, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkanı da sunuluyor. Çift renkli siyah tavan seçeneğinin fiyat farkı ise 25 bin TL.
Nissan Juke Ekim ayı fiyatları
Nissan’ın şehir SUV’u Juke’un Ekim ayı fiyat listesinde üç farklı versiyon bulunuyor. 1.0 DIG-T 115PS motor ve DCT şanzımanla sunulan Juke’un kampanyalı fiyatı 2 milyon 36 bin 700 TL’den başlıyor.
Versiyon Liste fiyatı Nakit alım indirimli fiyat
1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 2.351.600 TL 2.036.700 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.620.700 TL 2.155.400 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.861.400 TL 2.761.400 TL
Juke Platinum versiyonunda ticari müşterilere 360 bin TL, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi sunuluyor. Platinum Premium versiyonunda ise 100 bin TL nakit alım indiriminin yanı sıra aynı kredi kampanyası bulunuyor. Çift renk opsiyonu için fiyat farkı 15 bin TL.
Kampanyada hem vadeli kredi seçeneği hem de Togg faizsiz kredi imkanı dikkat çekiyor.
TOGG FAİZSİZ KREDİ SEÇENEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Togg ekim ayı kampanyası kapsamında en dikkat çeken başlıklardan biri Togg faizsiz kredi seçeneği oldu.
Kampanya kapsamında 0 faizli finansman desteği hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin kullanımına sunulacak.
Bu seçenek, Togg T10X ve T10F V2 modellerine sahip olmak isteyen kullanıcılar için önemli bir finansman avantajı sağlayacak.
33 BİN TL TAKSİTLE TOGG SAHİBİ OLMA İMKANI
Togg 0 faizli kredi seçeneğinin yanında, uzun vadeli finansman seçeneğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Togg Ekim kampanyası kapsamında yerli otomobile sahip olmak isteyen kullanıcılar T10F modeline 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla 59 bin 653 lira aylık ödemeyle sahip olabilecek.
Togg T10X V2 800 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 133 bin 334 lira aylık taksit, 600 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 75 bin lira aylık taksit, 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 33 bin 334 lira aylık ödeme imkanı sunuluyor.
TOGG FİYAT LİSTESİ ARAŞTIRILIYOR
Togg Ekim kampanyası 2026’nın duyurulmasının ardından fiyat listesi ve fiyat bilgileri yeniden gündeme geldi.
Kampanya, Togg T10X ve T10F V2 modellerine yönelik finansman fırsatlarıyla araç sahibi olmak isteyen kullanıcıların ilgisini artırdı. İşte yerli otomobilin ekim ayı kapsamında yeni fiyat listesi...
TOGG T10X NE KADAR?
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.
TOGG T10F NE KADAR?
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.
TOGG EKİM KAMPANYASINDA NELER VAR?
Sınırlı sayıda T10F bireysel kullanıcılara özel yüzde 0 faizli finansman seçenekleriyle kredi veriliyor.
T10F KREDİ KAMPANYASI
Togg T10F kredi kampanyasında T10F V2 için 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 166 bin 667 lira aylık ödeme, 800 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 100 bin lira aylık ödeme, 600 bin lira kredi, 12 ay vade, aylık 50 bin lira ödeme imkanı sunuluyor.
T10X'LERDE DE SIFIR FAİZ AVANTAJI SÜRÜYOR
Togg T10X V2 800 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 133 bin 334 lira aylık taksit, 600 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 75 bin lira aylık taksit, 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 33 bin 334 lira aylık ödeme imkanı sunuluyor.
T10X ve T10F V2 araçlarda geçerli olmak üzere 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78 bin 8 lira avantajı da sunuluyor. Bu kampanyadan yararlananlara 3 bin kWh 1 yıllık şarj değerinde Toggen hediye ediliyor.
Ekim ayında Trugo'nun yüzde 20 indirim avantajı da bulunuyor.
TOGG ALANLARA ÜCRETSİZ ŞARJ DESTEĞİ
Togg, ekim kampanya döneminde araç satın alan kullanıcılara ücretsiz şarj desteği de sağlayacak.
Kampanya kapsamında kullanıcılara toplam 3 bin kWh değerinde ücretsiz şarj hakkı ve Trugo istasyonlarında yüzde 20 indirim hakkı sağlanacak.
TRUGO İSTASYONLARINDA YÜZDE 20 İNDİRİM HAKKI
Togg ekim ayı kampanyası kapsamında kullanıcılar Trugo'dan yüzde 20 indirim avantajından da yararlanabiliyor.