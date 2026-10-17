Otomotiv devi 94 bin aracını acil geri çağırıyor: Yangın riski tespit edildi
Otomotiv devi Hyundai, ön koltuk mekanizmasında tespit edilen aşırı ısınma riski nedeniyle 94 bin 622 aracı geri çağırıyor. Araçların park halindeyken veya seyir sırasında yangına neden olabileceği belirtilirken, onarım işlemleri tamamlanana kadar otomobillerin açık alanlara park edilmesi gerektiği uyarısı yapıldı.
Hyundai, ön koltukların elektrikli ayar sisteminde tespit edilen arıza nedeniyle 94 bin 622 aracı geri çağırma kapsamına aldı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan rapora göre, ön koltuk kontrol anahtarının sıkışması veya yerinden çıkması, koltuk motorlarının çalışmaya devam etmesine neden olabiliyor.
Motorların aşırı ısınmasıyla ortaya çıkan durum, yangın tehlikesi oluşturuyor. Koltuk bölgesinden yanık kokusu gelmesi ve koltuk ayar düğmelerinin çalışmaması ise arızanın olası belirtileri arasında yer alıyor.
GERİ ÇAĞIRMA HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?
Geri çağırma, 2015-2016 model yılı Hyundai Genesis ile 2017-2020 model yılı Genesis G80 araçlarını kapsıyor. Toplam 94 bin 622 aracın etkilendiği süreçte, arızayla bağlantılı iki yangın vakasının rapor edildiği belirtildi.
Onarım prosedürünün henüz geliştirme aşamasında olduğu kaydedilirken NHTSA, araç sahiplerine onarım tamamlanana kadar otomobillerini açık alanlara park etmeleri tavsiyesinde bulundu.