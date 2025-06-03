Ticaret Bakanlığı 'Tüm zamanların en yükseği' diyerek açıkladı: Milyarlarca liralık operasyon

Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. 'Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapma vizyonuyla hareket eden Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında hem beşeri hem de teknik kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. Uzmanlaşmış personel ve gelişmiş risk analiz sistemleriyle yürütülen hedefleme çalışmaları neticesinde yapılan bu operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir" denildi.