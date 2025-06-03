Bursa'da gölette alabora olan kayıktaki 4 kişiden biri öldü

Yalıntaş Mahallesi'ndeki gölette gezintiye çıkan Serkan C, Vedat K, Ali Osman E. ve Abdülkerim Şahin'in bulunduğu motorlu kayık, iddiaya göre alabora oldu. Kayığa tutunan 3 kişi yüzerek kıyıya çıkarken, Şahin suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.