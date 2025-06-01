Yeğenini kurtarmak isterken boğuldu

Sıcaktan bunalan ismi öğrenilemeyen çocuk, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Ancak bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren çocuk, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden amcası Nazif Canbolat, onu kurtarmak için suya atladı. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Canbolat, akıntının da etkisiyle kayboldu. Çocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.