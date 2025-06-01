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Yeğenini kurtarmak isterken boğuldu

Yeğenini kurtarmak isterken boğuldu

16:481/06/2025, Pazar
DHA
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmak için suya giren Nazif Canbolat (45), boğuldu. Canbolat'ın yeğeni ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bozova'ya bağlı Kasımkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Sıcaktan bunalan ismi öğrenilemeyen çocuk, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Ancak bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren çocuk, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden amcası Nazif Canbolat, onu kurtarmak için suya atladı. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Canbolat, akıntının da etkisiyle kayboldu. Çocuk ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı aramada Canbolat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Nazif Canbolat'ın cenazesi, Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



#Şanlıurfa
#Bozova
#Atatürk Baraj Gölü
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