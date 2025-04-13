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Elbiseleriyle girdiği denizde boğuldu

Elbiseleriyle girdiği denizde boğuldu

14:4013/04/2025, Pazar
DHA
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DHA
DHA

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize kıyafetleriyle giren 55-60 yaşlarında, kimliği belirsiz erkek, hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Sahilin kıyı bandında bir süre uyuyan, uyandıktan sonra kendi kendine konuşan kimliği belirsiz erkek, kıyafetleriyle denize girdi.


Denizde de kendi kendine konuşan kişinin yüzüstü hareketsiz şekilde olduğunu gören 2 kişi, suya girerek onu kıyıya çıkardı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, 55-60 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, otopsi ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Olayı gören sahildeki Sinan Bostancı, "Ben kıyıda güneşleniyordum. Denizde siyah bir şey belirdi. İki kişi 'Hareketsiz bir şey geçiyor' deyince balık ya da dalgıç sandık. Denizdekinin insan olduğunu gören iki kişi kıyıya çıkardı. Ağzından köpükler geliyordu. Zaten öldüğü anlaşılmıştı. Sağlık ekibi müdahale etti ancak kişi hayatını kaybetmişti" dedi.

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