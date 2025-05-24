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Yedi yaşındaki kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki çocuk boğuldu

Yedi yaşındaki kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki çocuk boğuldu

07:2224/05/2025, Cumartesi
AA
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Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

Zeynepli Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Kader S. (7) suda çırpınmaya başladı. Bu sırada, kardeşini gören 11 yaşındaki Dilan S. de kurtarmak için suya atladı.


Akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan amca İsmail S, suya atlayarak çocukları çıkardı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Dilan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, kardeşi Kader'i hastaneye kaldırdı.


Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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