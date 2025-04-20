Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa haberleri: Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

Şanlıurfa haberleri: Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

22:5220/04/2025, Pazar
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

Şanlıurfa'da, serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Umut Karalı (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Gürpınar Mahallesi'nden geçen sulama kanalında meydana geldi.


İddiaya göre sıcak havadan bunalan Umut Karalı, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Karalı, gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Umut Karalı sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci kapalı olan Karalı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Umut Karalı, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıladı. Karalı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Şanlıurfa
#Sulama kanalı
#Boğulma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih süreci bugün sona eriyor: 2025 MSÜ tercih ekranı