Avustralya'da beş kişi boğuldu

Avustralya'da etkisini gösteren güçlü dalgalar nedeniyle son üç günde beş kişinin boğulduğu bildirildi. ABC'de çıkan haberde yerel yetkililer, ülkede son günlerde gerçekleşen boğulma vakalarına ilişkin açıklamada bulundu. Avustralya’nın Victoria ve New South Wales eyaletlerinde son üç günde beş kişinin boğulduğu belirtilen açıklamada, iki kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada, ölenlerin bazılarının henüz kimliklerinin belirlenemediği, kayıp kişilere ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.