Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avustralya'da beş kişi boğuldu

Avustralya'da beş kişi boğuldu

04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avustralya'da etkisini gösteren güçlü dalgalar nedeniyle son üç günde beş kişinin boğulduğu bildirildi. ABC'de çıkan haberde yerel yetkililer, ülkede son günlerde gerçekleşen boğulma vakalarına ilişkin açıklamada bulundu. Avustralya’nın Victoria ve New South Wales eyaletlerinde son üç günde beş kişinin boğulduğu belirtilen açıklamada, iki kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada, ölenlerin bazılarının henüz kimliklerinin belirlenemediği, kayıp kişilere ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


#Avustralya
#dalga
#boğulma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih süreci bugün sona eriyor: 2025 MSÜ tercih ekranı