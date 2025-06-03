Sarıyer'de kadın sürücüler park yüzünden tekme tokat birbirine girdi

Sarıyer'de iki kadın sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların yakınları da dahil oldu. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki kadın sürücü birbirlerine tekme tokat saldırdı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çığlıkların yükseldiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.