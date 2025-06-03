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Sarıyer'de kadın sürücüler park yüzünden tekme tokat birbirine girdi

Sarıyer'de kadın sürücüler park yüzünden tekme tokat birbirine girdi

09:043/06/2025, Tuesday
DHA
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Çığlıkların yükseldiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
Çığlıkların yükseldiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Sarıyer'de 2 kişi arasındaki park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık karıştı. Çevredekilerin güçlükle sakinleştirdiği tarafların tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de iki kadın sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların yakınları da dahil oldu. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki kadın sürücü birbirlerine tekme tokat saldırdı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çığlıkların yükseldiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.




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