Anasayfa
Gündem
İstanbul
Selden zarar gören araç sahiplerine uyarı: Kontrol etmeden kontağı çevirmek hasarı büyütebilir

Selden zarar gören araç sahiplerine uyarı: Kontrol etmeden kontağı çevirmek hasarı büyütebilir

12:39, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:46, 17/10/2026, Cumartesi
DHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Selden zarar gören araç sahiplerine uyarı: Kontrol etmeden kontağı çevirmek hasarı büyütebilir
Suya maruz kalan araçların yeniden çalıştırılması motor ve elektronik sistemlerdeki hasarı artırıyor.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından sel sularına maruz kalan araçlarla ilgili uyarılarda bulunan Avek Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Murat Dalkıran, su baskınından etkilenen araçların kontrol edilmeden çalıştırılmaması gerektiğini belirtti. Dalkıran, "Araç dışarıdan sağlam görünse bile motor, elektronik sistemler ve güvenlik donanımlarında ciddi hasarlar oluşabiliyor. Yanlış bir müdahale, onarılabilecek bir sorunu çok daha büyük maliyetlere dönüştürebilir" dedi.

Şiddetli yağış ve su baskınlarının araçlarda gözle görülmeyen hasarlara yol açabileceğine dikkat çeken Avek Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Murat Dalkıran, özellikle suya maruz kalan araçların yeniden çalıştırılmasının motor ve elektronik sistemlerdeki hasarı artırabileceğini ifade etti.

'HASARIN BOYUTU İLK BAKIŞTA ANLAŞILMAYABİLİR'

Dalkıran, "Sel sularına maruz kalan araçlarda yalnızca motor değil, elektronik kontrol üniteleri, elektrik tesisatı ve güvenlik sistemleri de zarar görebiliyor. Bazı arızalar olayın hemen ardından ortaya çıkmazken ilerleyen süreçte sürüş güvenliğini tehdit edebiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin öncelikle can güvenliklerini sağlamalarını, araçlarını çalıştırmamalarını ve gerekli kontrolleri yaptırmadan trafiğe çıkmamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ARAÇ SAHİPLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Yağış ve sel nedeniyle araçları zarar gören sürücülere çağrıda bulunan Dalkıran, "Böyle dönemlerde önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliği ve araçlarında oluşabilecek hasarların doğru şekilde tespit edilmesidir. Avek Otomotiv olarak, sel ve su baskınlarından etkilenen Volkswagen, Volkswagen Ticari Araç, Audi, SEAT, CUPRA ve Škoda marka araç sahiplerimizi yetkili servis noktalarımıza davet ediyoruz. Uzman ekiplerimizle araçların teknik kontrolleri, hasar tespiti ve gerekli onarım süreçlerinde müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dalkıran, “Avek Otomotiv, İstanbul Tekstilkent ve Ümraniye, İzmir ve Çanakkale'deki yetkili servis noktalarında hizmet veriyor. Selden etkilenen araç sahipleri, araçlarının durumuna uygun güvenli nakil yöntemi ve servis süreci hakkında bilgi almak için Avek Otomotiv ile iletişime geçebiliyor” dedi.


Elektrikli araç 485 bini geçti
Ekonomi
Elektrikli araç 485 bini geçti
Tesla uçan arabasını tanıttı: 0’dan 100 kilometre hıza 1 saniyede çıkıyor
Ekonomi
Tesla uçan arabasını tanıttı: 0’dan 100 kilometre hıza 1 saniyede çıkıyor
Sokaklardaki tekerlekli ajanlar: Bir yazılımla yürüyen güdümlü füzeye nasıl dönüşüyorlar?
Savunmadaki Türkler
Sokaklardaki tekerlekli ajanlar: Bir yazılımla yürüyen güdümlü füzeye nasıl dönüşüyorlar?
570.000 TL indirim listesi açıklandı! Sıfır araba alacaklara müjdeli haber geldi
Ekonomi
570.000 TL indirim listesi açıklandı! Sıfır araba alacaklara müjdeli haber geldi
İstanbul araba mezarlığına döndü: Milyonlarca liralık zarar var
Gündem
İstanbul araba mezarlığına döndü: Milyonlarca liralık zarar var

Başlıklar :sel hasarıaraç hasarısu baskını
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026