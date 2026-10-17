Selden zarar gören araç sahiplerine uyarı: Kontrol etmeden kontağı çevirmek hasarı büyütebilir

Şiddetli yağış ve su baskınlarının araçlarda gözle görülmeyen hasarlara yol açabileceğine dikkat çeken Avek Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Murat Dalkıran, özellikle suya maruz kalan araçların yeniden çalıştırılmasının motor ve elektronik sistemlerdeki hasarı artırabileceğini ifade etti.

'HASARIN BOYUTU İLK BAKIŞTA ANLAŞILMAYABİLİR'

Dalkıran, "Sel sularına maruz kalan araçlarda yalnızca motor değil, elektronik kontrol üniteleri, elektrik tesisatı ve güvenlik sistemleri de zarar görebiliyor. Bazı arızalar olayın hemen ardından ortaya çıkmazken ilerleyen süreçte sürüş güvenliğini tehdit edebiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin öncelikle can güvenliklerini sağlamalarını, araçlarını çalıştırmamalarını ve gerekli kontrolleri yaptırmadan trafiğe çıkmamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ARAÇ SAHİPLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Yağış ve sel nedeniyle araçları zarar gören sürücülere çağrıda bulunan Dalkıran, "Böyle dönemlerde önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliği ve araçlarında oluşabilecek hasarların doğru şekilde tespit edilmesidir. Avek Otomotiv olarak, sel ve su baskınlarından etkilenen Volkswagen, Volkswagen Ticari Araç, Audi, SEAT, CUPRA ve Škoda marka araç sahiplerimizi yetkili servis noktalarımıza davet ediyoruz. Uzman ekiplerimizle araçların teknik kontrolleri, hasar tespiti ve gerekli onarım süreçlerinde müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dalkıran, “Avek Otomotiv, İstanbul Tekstilkent ve Ümraniye, İzmir ve Çanakkale'deki yetkili servis noktalarında hizmet veriyor. Selden etkilenen araç sahipleri, araçlarının durumuna uygun güvenli nakil yöntemi ve servis süreci hakkında bilgi almak için Avek Otomotiv ile iletişime geçebiliyor” dedi.

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