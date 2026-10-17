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Elektrikli araç 485 bini geçti

Elektrikli araç 485 bini geçti

04:00, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Elektrikli araç 485 bini geçti
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Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 485 bini geçti. Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının artması, yeni modellerini piyasaya sürmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu. Hibrit otomobil sayısı da artışını sürdürerek eylül itibarıyla 915 bin 892'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede eylül itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 115 bin 875'e ulaştı. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, eylül itibarıyla yıllık bazda yüzde 52,4 artarak 486 bin 359'a yükseldi.

ŞARJ İSTASYONLARI ARTIŞTA ETKİLİ OLDU

Diğer yakıt türlerine göre daha az karbon emisyonu üreten, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı şarj istasyonlarının da çoğalmasıyla son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının artması, yeni modellerini piyasaya sürmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

2015’TE 565 ADET ELEKTİRKLİ VARDI

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te 370 bin 591'e ulaştı. Eylül 2025'te 319 bin 155 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı geçen ay itibarıyla yüzde 52,4 artışla 486 bin 359 olarak hesaplandı. Öte yandan, elektrikli modellerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,68 olarak kayıtlara geçti.

HİBRİT ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 5’İ AŞTI

Hibrit otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011 yılında 23 olarak kayıtlara geçti. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı Eylül 2026 itibarıyla 915 bin 892'ye çıktı. Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla yüzde 5,06 olarak kaydedildi.


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Başlıklar :elektrikli araçekonomiotomotiv
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