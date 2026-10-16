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Muhammet Bayram altın fiyatlarında 3 Kasım'ı işaret ederek uyardı: Eşik aşılırsa gramda 9 bin lira seviyesi hayal değil

Muhammet Bayram altın fiyatlarında 3 Kasım'ı işaret ederek uyardı: Eşik aşılırsa gramda 9 bin lira seviyesi hayal değil

17:21, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 18:50, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Muhammet Bayram altın fiyatlarında 3 Kasım'ı işaret ederek uyardı: Eşik aşılırsa gramda 9 bin lira seviyesi hayal değil

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın faiz kararlarına ve kasım ayındaki kritik ABD seçimlerine çevrilmişken, altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yatırımcının odağında yer alıyor. Fed’in faiz artırımı konusunda frene basacağı beklentisi ve jeopolitik risklerin masada kalması güvenli limana olan talebi canlı tutarken, Ekonomist Muhammet Bayram CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamalarda piyasanın merak ettiği rakamları paylaştı. Gram altında kritik eşikleri tek tek sıralayan Bayram, kısa ve uzun vadeli yatırımcılar için çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak yıl sonu ile 12 aylık döneme ilişkin yeni zirve tahminlerini duyurdu.

Fed’in temkinli adımları ve faiz beklentisi 

Amerikan tahvillerinde yaşanan düşüşe dikkat çeken Ekonomist Muhammet Bayram, 30 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5,40’ın altına indiğini, 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 5 bandında seyrettiğini aktardı. Piyasaların gelecek ay için fiyatladığı faiz artırma ihtimalinin yüzde 80’den yüzde 15’e kadar çakılması, altının yükseliş ivmesine hız kazandıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.


Fed’in temkinli adımları ve faiz beklentisi&nbsp;Amerikan tahvillerinde yaşanan düşüşe dikkat çeken Ekonomist Muhammet Bayram, 30 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5,40’ın altına indiğini, 10 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 5 bandında seyrettiğini aktardı. Piyasaların gelecek ay için fiyatladığı faiz artırma ihtimalinin yüzde 80’den yüzde 15’e kadar çakılması, altının yükseliş ivmesine hız kazandıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Çin'in hamleleri ve küresel risk kıskacı 

Çin Merkez Bankası’nın gizlice altın topladığına yönelik iddiaları değerlendiren Bayram, Pekin yönetimi bu durumu yalanlasa bile ülkelerin rezerv planlamasında altının vazgeçilmez önemini koruduğunu vurguladı. Mevcut tabloda küresel ölçekte devam eden savaş riskleri, yüksek enflasyon ve faiz sarmalı devletlerin ortak sorunu olmaya devam ederken, altının uzun vadede güvenli liman olma pozisyonunu güçlendirdiği ifade ediliyor.


Çin'in hamleleri ve küresel risk kıskacı&nbsp;Çin Merkez Bankası’nın gizlice altın topladığına yönelik iddiaları değerlendiren Bayram, Pekin yönetimi bu durumu yalanlasa bile ülkelerin rezerv planlamasında altının vazgeçilmez önemini koruduğunu vurguladı. Mevcut tabloda küresel ölçekte devam eden savaş riskleri, yüksek enflasyon ve faiz sarmalı devletlerin ortak sorunu olmaya devam ederken, altının uzun vadede güvenli liman olma pozisyonunu güçlendirdiği ifade ediliyor.

Kritik eşik aşıldı sırada 7 bin lira var 

Yatırımcıların yakından takip ettiği teknik seviyelere mercek tutan Bayram, ons altının 4 bin 150 dolar üzerinde tutunmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi. İç piyasada gram altın cephesinde ise 6 bin 500 TL seviyesi güçlü bir destek noktası olarak belirlendi. Bu seviyenin üzerinde üç hafta boyunca kalıcı bir ortalama oluşmasının yukarı yönlü hareketleri tetikleyeceğini belirten Bayram, son verilere göre gram altının 6 bin 700 TL civarında, Kapalıçarşı’da ise 6 bin 800 TL bandında seyrettiğini kaydetti. Yükselişin hız kesmeden sürebilmesi için asıl sınavın 7 bin TL eşiğinde verileceği ve bu rakamın üzerinde kalıcılık sağlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.


Kritik eşik aşıldı sırada 7 bin lira var&nbsp;Yatırımcıların yakından takip ettiği teknik seviyelere mercek tutan Bayram, ons altının 4 bin 150 dolar üzerinde tutunmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi. İç piyasada gram altın cephesinde ise 6 bin 500 TL seviyesi güçlü bir destek noktası olarak belirlendi. Bu seviyenin üzerinde üç hafta boyunca kalıcı bir ortalama oluşmasının yukarı yönlü hareketleri tetikleyeceğini belirten Bayram, son verilere göre gram altının 6 bin 700 TL civarında, Kapalıçarşı’da ise 6 bin 800 TL bandında seyrettiğini kaydetti. Yükselişin hız kesmeden sürebilmesi için asıl sınavın 7 bin TL eşiğinde verileceği ve bu rakamın üzerinde kalıcılık sağlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Seçim süreci ve yıl sonu için 8 bin lira beklentisi

Piyasaların önündeki en büyük sınavlardan biri olan 3 Kasım ABD seçimlerine kadar altın fiyatlarında tırmanış eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Bu hassas dönemde kâr satışlarının da masada olduğunu hatırlatan Bayram, kısa vadeli seyri siyasi gelişmelerin belirleyeceğini ifade etti. Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları ve bölgede patlak verebilecek yeni bir çatışma ihtimali piyasanın nabzını tutarken, asıl yön kırılımının seçim sonrası netleşmesi bekleniyor. Yılın son çeyreğinde şirketlerin bilanço dönemine girmesiyle fiyatlarda güçlü dalgalanmalar olabileceğini aktaran Bayram, yıl sonuna doğru gram altının 8 bin TL seviyelerini test edebileceğini dile getirdi. Nakit ihtiyacı olanların satış yapabileceğini belirten uzman isim, yeni yatırım yapacakların ise kendi mali durumlarını süzgeçten geçirmesi gerektiğini tavsiye etti.

Seçim süreci ve yıl sonu için 8 bin lira beklentisiPiyasaların önündeki en büyük sınavlardan biri olan 3 Kasım ABD seçimlerine kadar altın fiyatlarında tırmanış eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Bu hassas dönemde kâr satışlarının da masada olduğunu hatırlatan Bayram, kısa vadeli seyri siyasi gelişmelerin belirleyeceğini ifade etti. Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları ve bölgede patlak verebilecek yeni bir çatışma ihtimali piyasanın nabzını tutarken, asıl yön kırılımının seçim sonrası netleşmesi bekleniyor. Yılın son çeyreğinde şirketlerin bilanço dönemine girmesiyle fiyatlarda güçlü dalgalanmalar olabileceğini aktaran Bayram, yıl sonuna doğru gram altının 8 bin TL seviyelerini test edebileceğini dile getirdi. Nakit ihtiyacı olanların satış yapabileceğini belirten uzman isim, yeni yatırım yapacakların ise kendi mali durumlarını süzgeçten geçirmesi gerektiğini tavsiye etti.

Dolar zayıfladıkça hedef 9 bin lira olacak 

ABD’nin 40 trilyon doları bulan devasa borç yüküne işaret eden Bayram, yönetim değişse bile bu kronik sorunun süreceğini ve doların değer kaybetmesiyle altının daha da güçleneceğini ifade etti. Gümüşün altına kıyasla zayıf kaldığını belirterek hisse senedi ve altını öne çıkaran Bayram, yatırımda maliyet ortalamasının önemine değindi. Gelecek projeksiyonlarında ise uluslararası kuruluşların raporları dikkat çekiyor. Merkez bankalarının alımlarının fiyatları desteklediğini ancak şirketlerin zarar etmemek için altın satmasının baskı oluşturabileceğini belirten Bayram, Deutsche Bank ve S&P gibi kuruluşların 12 ay sonrası için ons altında 5 bin dolar senaryosu üzerinde durduğunu hatırlattı. Bu tahminlerin gerçeğe dönüşmesi durumunda gram altının 9 bin TL gibi tarihi seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor.

Dolar zayıfladıkça hedef 9 bin lira olacak&nbsp;ABD’nin 40 trilyon doları bulan devasa borç yüküne işaret eden Bayram, yönetim değişse bile bu kronik sorunun süreceğini ve doların değer kaybetmesiyle altının daha da güçleneceğini ifade etti. Gümüşün altına kıyasla zayıf kaldığını belirterek hisse senedi ve altını öne çıkaran Bayram, yatırımda maliyet ortalamasının önemine değindi. Gelecek projeksiyonlarında ise uluslararası kuruluşların raporları dikkat çekiyor. Merkez bankalarının alımlarının fiyatları desteklediğini ancak şirketlerin zarar etmemek için altın satmasının baskı oluşturabileceğini belirten Bayram, Deutsche Bank ve S&amp;P gibi kuruluşların 12 ay sonrası için ons altında 5 bin dolar senaryosu üzerinde durduğunu hatırlattı. Bu tahminlerin gerçeğe dönüşmesi durumunda gram altının 9 bin TL gibi tarihi seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor.
Başlıklar :muhammet bayramaltın fiyatlarıgram altınabd merkez bankasıfedfaiz kararları
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