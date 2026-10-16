Muhammet Bayram altın fiyatlarında 3 Kasım'ı işaret ederek uyardı: Eşik aşılırsa gramda 9 bin lira seviyesi hayal değil

Dolar zayıfladıkça hedef 9 bin lira olacak

ABD’nin 40 trilyon doları bulan devasa borç yüküne işaret eden Bayram, yönetim değişse bile bu kronik sorunun süreceğini ve doların değer kaybetmesiyle altının daha da güçleneceğini ifade etti. Gümüşün altına kıyasla zayıf kaldığını belirterek hisse senedi ve altını öne çıkaran Bayram, yatırımda maliyet ortalamasının önemine değindi. Gelecek projeksiyonlarında ise uluslararası kuruluşların raporları dikkat çekiyor. Merkez bankalarının alımlarının fiyatları desteklediğini ancak şirketlerin zarar etmemek için altın satmasının baskı oluşturabileceğini belirten Bayram, Deutsche Bank ve S&P gibi kuruluşların 12 ay sonrası için ons altında 5 bin dolar senaryosu üzerinde durduğunu hatırlattı. Bu tahminlerin gerçeğe dönüşmesi durumunda gram altının 9 bin TL gibi tarihi seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor.