Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı eğitim ve sınavlara iki gün ara verildi
18:45, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 18:56, 16/10/2026, Cuma
DHA
İstanbul'da beklenen yağış nedeniyle bazı eğitim ve sınavlara iki gün ara verildi.
İstanbul'da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle 17-18 Ekim tarihlerinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yüz yüze eğitimlere, E-Sınav merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ve Halk Eğitim Merkezlerinde yüz yüze eğitimlere iki gün ara verildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri; Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verilmiştir"ifadeleri yer aldı.
Özgün
İstanbul’da üniversiteler için peş peşe kararlar: Yüz yüze eğitime ara verildi
Gündem
İstanbul'da selin bilançosu ağır oldu: Metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.