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Çorum'da polisten kaçan sürücünün ehliyetine 7 yıl el konuldu

Çorum'da polisten kaçan sürücünün ehliyetine 7 yıl el konuldu

08:493/06/2025, Salı
AA
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Sürücünün daha önce 2 yıl alınan ehliyetine 5 yıl daha el konuldu.
Sürücünün daha önce 2 yıl alınan ehliyetine 5 yıl daha el konuldu.

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan sürücüye 50 bin lira ceza uygulandı ve ehliyetine 7 yıl el konuldu.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan 19 ADN 036 plakalı otomobilin sürücüsü C.A, Karşıyaka 4. Sokak'ta aracını terk edip uzaklaşırken ekiplerce yakalandı.


Araçla ilgisinin olmadığını öne süren C.A'nın üst aramasını yapan polis ekipleri pantolonunun kemer kısmına saklanmış kontak anahtarını buldu.

Alkometreye üflemeyen sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira ceza uygulandı.

Sürücünün daha önce 2 yıl alınan ehliyetine 5 yıl daha el konuldu


Polis ekiplerince otomobilde yapılan incelemenin ardından C.A. işlemleri için polis amirliğine götürüldü.



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