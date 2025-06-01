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Yanan TIR'ın şoförü 3 promil alkollü çıktı

Yanan TIR'ın şoförü 3 promil alkollü çıktı

08:071/06/2025, Pazar
DHA
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Kazayı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kazayı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şoförünün kontrolünden çıkan TIR, tarlaya derilip alev aldı. Yaralanmayan şoför, 3 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çanakkale-Edirne karayolu üzeri Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü yakınlarında meydana geldi. H.A.Y. yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu alev aldı.

Kazayı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yapılan incelemede ise TIR şoförü H.A.Y.'nin 3 promil alkollü olduğu tespit edildi.


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