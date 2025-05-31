Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da iki araç kafa kafaya girdi: 4 ölü, 2 yaralı

Van'da iki araç kafa kafaya girdi: 4 ölü, 2 yaralı

12:1031/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Çaldıran-Doğubayazıt Karayolu Demircik Mahallesi yakınlarında S.A. yönetimindeki otomobil ile Ahmet Öztürk yönetimindeki hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı.


Kazada Ahmet Öztürk, Hasan Yeşil ve Hüseyin Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, S.A., Z.A. ve N.A. isimli kişiler yaralandı.


Bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen ve yaralılardan durumu ağır olan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.


Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



#Van
#Çaldıran
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları