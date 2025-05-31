Van'da iki araç kafa kafaya girdi: 4 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Çaldıran-Doğubayazıt Karayolu Demircik Mahallesi yakınlarında S.A. yönetimindeki otomobil ile Ahmet Öztürk yönetimindeki hafif ticari kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Ahmet Öztürk, Hasan Yeşil ve Hüseyin Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, S.A., Z.A. ve N.A. isimli kişiler yaralandı.

Bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen ve yaralılardan durumu ağır olan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.