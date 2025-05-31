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Sokakta tartıştığı şüpheliler bıçakladı; 2 gözaltı

Sokakta tartıştığı şüpheliler bıçakladı; 2 gözaltı

11:5931/05/2025, Cumartesi
DHA
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Geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında, Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nurettin Keskin, Selahattin N. ve Bulut N. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında, Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nurettin Keskin, Selahattin N. ve Bulut N. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sokak ortasında tartıştığı 2 kişinin bıçakladığı Nurettin Keskin (36), hayatını kaybetti. Şüpheliler Selahattin N. (36) ve Bulut N. (34), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Keskin, Selahattin N. ve Bulut N. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Taraflardan Selahattin N. ile Bulut N., Nurettin Keskin'i sopayla dövdükten sonra bıçakladı. Keskin yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, Keskin'in vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Selahattin N. ile Bulut N.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Erdek Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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