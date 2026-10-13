90 yaşında evinde çıkan yangında öldü

Balıkesir'de yürek yakan kaza: Hamile anne ve kızı öldü, ameliyata alınan kadının bebeği de kurtarılamadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen kamyonun altına girdi. Kazada, hamile olan ve doğuma iki hafta kaldığı öğrenilen otomobil sürücüsü Merve Turan ile kızı Ahsen Turan (3) hayatını kaybetti. Ameliyata alınan Merve Turan’ın bebeğinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.