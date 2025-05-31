Ehliyet affı teklifine veto geldi: 690 binden fazla sürücü belgesine el konuldu

Meclis’te, trafik ihlallerine yönelik daha sert yaptırımlar içeren bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Teklifte, geçmişte işlenen trafik ihlallerinin yanı sıra sosyal medyada suçu teşvik eden paylaşımlara da yüksek cezalar getirilmesi planlanıyor.

"Ancak bu affın ardından trafikte ölümler arttı."

"Ancak bu affın ardından trafikte ölümler arttı."

2023 yılında yapılan bir ehliyet affıyla 31 bin ehliyetin geri verildiğini belirten Karaloğlu,

2023 yılında yapılan bir ehliyet affıyla 31 bin ehliyetin geri verildiğini belirten Karaloğlu,

Karaloğlu, 2021’de Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Karayolları Trafik Strateji Belgesi hedeflerinin, 2023’te yapılan affa bağlı olarak zarar gördüğünü vurguladı. "2023 ve 2024 yıllarında trafik kazalarında ciddi can kaybı yaşandı, ancak 2024’ün ikinci yarısında düşüş başladı." dedi.