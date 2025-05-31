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Ehliyet affı teklifine veto geldi: 690 binden fazla sürücü belgesine el konuldu

Ehliyet affı teklifine veto geldi: 690 binden fazla sürücü belgesine el konuldu

11:2631/05/2025, Cumartesi
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Meclis'te Adalet Komisyonu'ndan geçen yeni "Trafik Kanunu Teklifi" görüşülürken ehliyet affı gündeme gelse de 2023'teki af sonrası yaşanan olumsuzluklar baz alınarak 'yeni bir affa' olumlu yaklaşılmadı.

Meclis’te, trafik ihlallerine yönelik daha sert yaptırımlar içeren bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Teklifte, geçmişte işlenen trafik ihlallerinin yanı sıra sosyal medyada suçu teşvik eden paylaşımlara da yüksek cezalar getirilmesi planlanıyor.


Ehliyet affı olacak mı?


Meclis’te tartışılan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi kapsamında gündeme gelen “ehliyet affı”na, hükümetten olumsuz yanıt geldi.


690 bine yakın ehliyete el konuldu


İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, son yıllarda gerçekleşen trafik ihlalleri nedeniyle toplam 689 bin 946 ehliyete el konulduğunu açıkladı.


"Ölümler arttı"


2023 yılında yapılan bir ehliyet affıyla 31 bin ehliyetin geri verildiğini belirten Karaloğlu,
"Ancak bu affın ardından trafikte ölümler arttı."
ifadelerini kullandı.

Meclis Adalet Komisyonu’nda milletvekillerinin taleplerini yanıtlayan Karaloğlu,
"Ehliyet affının alışkanlık haline gelmesini istemiyoruz. Ehliyet affıyla ilgili olumsuz düşündüğümüzü ifade edeyim."
dedi.

2023 ehliyet affının sonuçları zararlı oldu


Karaloğlu, 2021’de Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Karayolları Trafik Strateji Belgesi hedeflerinin, 2023’te yapılan affa bağlı olarak zarar gördüğünü vurguladı. "2023 ve 2024 yıllarında trafik kazalarında ciddi can kaybı yaşandı, ancak 2024’ün ikinci yarısında düşüş başladı." dedi.




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