Ehliyet affı teklifine veto geldi: 690 binden fazla sürücü belgesine el konuldu

Meclis'te Adalet Komisyonu'ndan geçen yeni "Trafik Kanunu Teklifi" görüşülürken ehliyet affı gündeme gelse de 2023'teki af sonrası yaşanan olumsuzluklar baz alınarak 'yeni bir affa' olumlu yaklaşılmadı.
Meclis’te, trafik ihlallerine yönelik daha sert yaptırımlar içeren bir kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Teklifte, geçmişte işlenen trafik ihlallerinin yanı sıra sosyal medyada suçu teşvik eden paylaşımlara da yüksek cezalar getirilmesi planlanıyor.
Ehliyet affı olacak mı?
Meclis’te tartışılan Karayolları Trafik Kanunu Teklifi kapsamında gündeme gelen “ehliyet affı”na, hükümetten olumsuz yanıt geldi.
690 bine yakın ehliyete el konuldu
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, son yıllarda gerçekleşen trafik ihlalleri nedeniyle toplam 689 bin 946 ehliyete el konulduğunu açıkladı.
"Ölümler arttı"
2023 ehliyet affının sonuçları zararlı oldu
Karaloğlu, 2021’de Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Karayolları Trafik Strateji Belgesi hedeflerinin, 2023’te yapılan affa bağlı olarak zarar gördüğünü vurguladı. "2023 ve 2024 yıllarında trafik kazalarında ciddi can kaybı yaşandı, ancak 2024’ün ikinci yarısında düşüş başladı." dedi.