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İçişleri duyurdu: Aralarında kırmızı bültenle arananlarında olduğu 7 suçlu yakalandı

İçişleri duyurdu: Aralarında kırmızı bültenle arananlarında olduğu 7 suçlu yakalandı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:5631/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4, difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan 1 ve ulusal seviyede aranan 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 isim yakalandı.
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4, difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan 1 ve ulusal seviyede aranan 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 isim yakalandı.

İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 4, uluslararası seviyede aranan 1, ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Uluslararası kırmızı bültenle aranan 4 kişi, difüzyon mesajı ile aranan 1 kişi ve ulusal düzeyde aranan 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi yakalanarak Türkiye'ye geri getirildi.


Hangi suçlardan yakalandılar?


Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları ile İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yürütülen operasyonlarda yakalanan şüpheliler ve işledikleri suçlar şu şekilde:



S.A.,
"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık"
suçundan, kırmızı bültenle Kuzey Makedonya’da yakalandı.

G.K.,
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama"
suçundan, kırmızı bültenle Almanya’da yakalandı.

M.Ş.,
"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Uyuşturucu İhraç ve Ticareti Yapmak"
suçlarından, kırmızı bültenle Hollanda’da yakalandı.

A.S.A.,
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama"
suçundan, kırmızı bültenle Fransa’da yakalandı.

E.B.,
"Kasten Öldürme"
suçundan Kırmızı Difüzyon mesajıyla Rusya’da yakalandı.

M.T.,
"Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hakaret, Tehdit, Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma"
suçlarından, ulusal seviyede Gürcistan’da yakalandı.

K.Ç.,
"Nitelikli Kasten Öldürme"
suçundan, ulusal seviyede Gürcistan’da yakalandı.

  • Yürütülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar 360 suçlunun ülkeye iadesi sağlandı.


#Kırmızı bülten
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