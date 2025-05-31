İçişleri duyurdu: Aralarında kırmızı bültenle arananlarında olduğu 7 suçlu yakalandı

Uluslararası kırmızı bültenle aranan 4 kişi, difüzyon mesajı ile aranan 1 kişi ve ulusal düzeyde aranan 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi yakalanarak Türkiye'ye geri getirildi.

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Başkanlıkları ile İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yürütülen operasyonlarda yakalanan şüpheliler ve işledikleri suçlar şu şekilde: