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İstanbul'da tarihi operasyon: 4,5 milyar TL sahte döviz ele geçirildi

İstanbul'da tarihi operasyon: 4,5 milyar TL sahte döviz ele geçirildi

11:2430/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi

İstanbul’da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, tarihin en büyük sahte döviz operasyonlarından birine imza attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı bilgilere göre, 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi. Başsavcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yüklü miktarda sahte döviz, jandarmanın dikkati sayesinde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonda, 4.5 milyar TL tutarında sahte para yakalandı. Parada sahtecilik ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


İstanbul'da sahte döviz operasyonu


Yerlikaya paylaşımında;
"İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4.5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin;
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.
Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.
İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.🇹🇷
Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoru"
ifadelerini kullandı.



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