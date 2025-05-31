Kocaeli'de feci kaza: Otomobil ile motosikletin çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
D-605 kara yolunda seyreden D.İ'nin kullandığı plakasız motosiklet, Çayırköy mevkisinde kavşakta F.Ç. idaresindeki 41 BB 175 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü D.İ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.