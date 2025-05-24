Kocaeli'de durdurulan minibüsten 35 bin paket kaçak sigara çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde kapalı kasa bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada; 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.