Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kocaeli'de durdurulan minibüsten 35 bin paket kaçak sigara çıktı

Kocaeli'de durdurulan minibüsten 35 bin paket kaçak sigara çıktı

11:5624/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
İzmit ilçesinde kapalı kasa bir minibüste binlerce paket sigara ele geçirildi.
İzmit ilçesinde kapalı kasa bir minibüste binlerce paket sigara ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan minibüste yapılan aramada, 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde kapalı kasa bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada; 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.





#kocaeli
#kaçak sigara
#kaçakçılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SINAV YERİ 2025: 2025 LGS sınav giriş belgesi nasıl, ne zaman alınır?