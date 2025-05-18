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Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

11:1818/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
IHA
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Elbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yol kontrol devriyesi esnasında bir tırda arama yapıldı. Çay ve Tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Kayseri
#Kaçak
#Tütün Ürünleri
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