Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Alkollü bisiklet kullandı, 18 bin lira ceza yedi: 'Alkollü eşek bile kullanamazsın'

Alkollü bisiklet kullandı, 18 bin lira ceza yedi: 'Alkollü eşek bile kullanamazsın'

16:2928/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Bolu'da gece saatlerinde alkollü olarak elektrikli bisiklet kullanan sürücüye 18 bin 677 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine daha önce el konulduğu öğrenilen sürücü, ceza yazılmasına tepki gösterince polis, "Alkollü eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" dedi.

Gece saatlerinde elektrikli bisikletiyle kanal yolu üzerinde seyir halinde olan Salih K. isimli sürücü, polis kontrol noktasını görünce yol kenarındaki dubalara tekme attığı iddia edildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan Salih K. uzun uğraşlar sonucu kimliğini ibraz etti. Sürücünün 1.54 promil alkollü olduğu tespit edildi. Salih K.'nın daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.


Polis ekiplerine, ‘Bana ceza yazamazsınız bisiklet kullanıyorum' diye söylemde bulunan Salih K. cezadan kaçamadı. Alkollü hiçbir aracın kullanılamayacağını söyleyen trafik polisleri "Alkollü eşek bile kullanamazsın, sadece yürüyebilirsin" dedi.


Salih K.'ya, alkollü şekilde elektrikli bisiklet kullandığı gerekçesiyle 18 bin 677 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca şahıs, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.



#bolu
#alkollü
#bisiklet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türk nüfusun en fazla olduğu ülkeler açıklandı! İşte Türk nüfusun dünyadaki dağılımı...