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Bakan Bolat net konuştu: İsrail'le hiçbir ticaret yapılmıyor

Bakan Bolat net konuştu: İsrail'le hiçbir ticaret yapılmıyor

16:1112/06/2025, Perşembe
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Mersin Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail’le ticaretin tamamen durdurulduğunu vurgulayan Bolat, İsrail’le ticaret yapıldığı iddialarını da net bir dille yalanladı.

Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
, Mersin Üniversitesi’nde düzenlenen Mersin Ekonomi Zirvesi’ne katıldı.

Ömer Bolat burada yaptığı konuşmada, Mersinli esnafa bu sabahtan itibaren 100 milyon lira daha yüzde 50 faiz indirimli finansman desteği sağladıklarını duyurdu.


Verilen destekleri hatırlattı


Bolat, yılın ilk 5 ayında kentteki esnaf ve sanatkârlara toplamda 1 milyar 800 milyon liralık düşük faizli kredi desteği sağlandığını da hatırlattı.


Mersin’in ihracat hacminin geçen yıl yüzde 4,6 artışla 10 milyar doları aştığını belirten Bolat, bunun önemli bir kısmının tarım ve işlenmiş gıda ürünlerinden kaynaklandığını söyledi.


Mersin’in Doğu Akdeniz’in ticaret merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Bolat, "Orta vadede Mersin’i bir Dubai konumunda göreceğiz" dedi.


"İsrail ile hiçbir ticaret yapılmıyor"


Bakan Bolat, Mersin Limanı üzerinden İsrail’le ticaret yapıldığı iddialarını da net bir dille yalanladı.


"2 Mayıs 2024’ten bu yana İsrail ile ne ihracat ne de ithalat yapılıyor. Serbest bölge ticareti de dahil hiçbir gümrük işlemi yok"
diyen Bolat, bu tür ticaretin dijital sistemler sayesinde gizlenemeyeceğini ifade etti.

  • Uluslararası ticaretin yüzde 80’inin deniz yoluyla gerçekleştiğini hatırlatan Bolat, Uzak Doğu’dan gelen gemilerin birçok limana uğradığını ve bu durumun Türkiye’nin sorumluluğu dışında olduğunu vurguladı.

"Bizden İsrail’e bir zerre ticaret yapılmasına müsaade etmeyiz" diyen Bolat, İsrail’in talepler karşılanana kadar mevcut yaptırımların süreceğini söyledi.


"Akkuyu'da ilk ünite bu yıl devreye girecek"


Konuşmasında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne de değinen Bolat, ilk reaktörün yapımının yüzde 90’ının tamamlandığını ve bu yıl içinde devreye alınmasının planlandığını açıkladı.


Dört ünitenin tamamlanmasıyla Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unun karşılanacağı bilgisini verdi.




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